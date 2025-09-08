Gotts Street Park, León Benavente y Henge encabezan el cartel del Boga Boga «más internacional»

Donostia se prepara para vivir, desde este viernes hasta el domingo, la tercera edición de Boga Boga Festibala, un evento que en apenas tres años ... se ha consolidado como una de las citas más auténticas y vibrantes del panorama musical independiente. Más que un festival al uso, este encuentro que musicalmente «alarga el verano y atrae a todo tipo de públicos» se ha convertido en una verdadera fiesta, una celebración que apuesta por la diversidad sonora, la sorpresa constante y una conexión directa y cercana con el público y los artistas locales, cuya presencia crece y se reafirma como fundamental en el panorama musical vasco.

El regreso triunfal de los Jardines de Miramar como epicentro, una programación gratuita en la revitalizada Plaza Easo y las sesiones nocturnas en Dabadaba conforman la propuesta de esta edición, que combina con maestría lo mejor del talento internacional con algunas de las voces más frescas y prometedoras de la escena vasca. Así, entre los tres escenarios que vertebran Boga Boga, resonarán nombres tan destacados como Gotts Street Park, León Benavente, Christian Löffler o Henge, entre otros.

«Queremos que sea un festival que sorprenda, que invite a descubrir nuevas propuestas, sin seguir la carrera del cartel más grande», ha explicado Sergio Cruzado, director del evento, durante la presentación oficial celebrada este lunes en Dabadaba. Al acto asistieron también la Diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez; Esther Fernandino, de Donostia Kultura; Lore Azpitarte, de Keller; así como miembros de la organización del festival, reforzando el apoyo institucional a esta propuesta cultural tan singular.

El regreso de Miramar

Los jardines del histórico Palacio de Miramar vuelven a convertirse en el corazón del festival, acogiendo algunas de las actuaciones más esperadas. Este espacio emblemático ofrece un marco incomparable para desplegar lo que los organizadores describen como «el cartel más internacional hasta la fecha».

Gotts Street Park, con su sofisticada fusión de soul y hip hop analógico, suma ya más de 50 millones de escuchas gracias a temas como 'Tell Me Why' y 'Got to Be Good', y es uno de los grandes reclamos para los amantes de la música con alma y groove. León Benavente, banda ya consolidada y aclamada en el circuito estatal, llegará con la potencia de su directo para presentar 'Nueva sinfonía sobre el caos', un trabajo que ha reafirmado su lugar como uno de los grupos más sólidos y consistentes del país. Por su parte, la electrónica emocional y atmosférica de Christian Löffler, directo desde Alemania, traerá una experiencia hipnótica y envolvente, ideal para disfrutar con la Bahía de fondo y la magia que solo Miramar puede ofrecer.

Completan el cartel nombres que aportan diversidad y energía única: Henge, la banda británica que combina rock psicodélico con techno intergaláctico, promete un espectáculo desbordante; Jacques, productor francés, ofrecerá una inmersión sensorial en el techno, con un trabajo que mezcla sonidos cotidianos y manipulación en tiempo real para un viaje musical diferente.

Además, el festival amplía su paleta sonora con propuestas como Deadletter, que trae un post-punk vigoroso; Le Parody, pionera de la electrónica experimental; el dúo Ke Lepo & Félix Buff, maestros de la alquimia sonora; y Azuleja, una artista multidisciplinar que mezcla danza, palabra y performance, y que ha recibido el apoyo y elogios de artistas de la talla de Rosalía. Miramar acogerá el íntimo y acogedor Teatro Escondido, pensado para propuestas delicadas y cercanas. Allí, dos jóvenes creadoras de Irún, Erich Feuillac y Saúl Scharr, desplegarán actuaciones personales y emocionales, ofreciendo una oportunidad única para conectar con la música en un formato más directo y visceral.

Nuevo latido en Easo

La propuesta más innovadora y abierta de esta edición se encuentra en la revitalizada plaza Easo, que se convierte en el corazón gratuito del Boga Boga Festibala. Durante el sábado y el domingo, más de una docena de actuaciones se sucederán en este espacio urbano y vibrante, diseñado para conectar especialmente con el público joven y la escena musical emergente.

Bandas y DJs como Tropicaza, Xenia, Nusar 3000, Putas Amak, Kiliki, Tatxers, Mikosis, Naxker, Zilibito o Barón Roskow & La Momia Acústica llenarán la plaza con una explosión de estilos que van desde el reguetón queer y la electrónica de vanguardia hasta el punk y la cumbia futurista, dando voz a la diversidad sonora y cultural que palpita en la juventud vasca.

«La plaza Easo representa la cara más callejera, accesible y comunitaria del festival. Es un lugar donde queremos reflejar lo que está pasando ahora mismo en la música joven de Euskadi, pero también abrir la fiesta a todos los que llegan a Donostia, especialmente el domingo, día de regatas, en el que buscamos una bienvenida festiva y abierta para toda la provincia», señala Cruzado, destacando la importancia de este espacio en la estrategia de expansión del festival, tras las ediciones en Ondarreta y las terrazas del Kursaal.

Latido nocturno en Dabadaba

La noche se reserva para los amantes de la electrónica más envolvente y hedonista, con dos jornadas de sesiones en Dabadaba que prometen prender la fiesta hasta bien entrada la madrugada. Adrien Body, Bitter Babe, La Niña Jacarandá, Mama Snake, Lucient y Elena Barker b2b Beltranz encabezan las noches del viernes y sábado, mientras que el domingo será clausurado con las esperadas actuaciones de Patricia Wolf y Loscil, dos figuras que sin duda garantizarán un broche memorable para la cita musical más ecléctica de Donostia.

Lejos de perseguir números o carteles grandilocuentes, Boga Boga Festibala mantiene intacta su filosofía: apostar por la música con mayúsculas, la sorpresa constante, la calidad y, sobre todo, la cercanía. En apenas tres años, este festival se ha convertido en un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan algo distinto, un espacio donde la música se vive de forma auténtica, vibrante y con alma.