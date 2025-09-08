Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autoridades y organizadores del evento, este lunes en la presentación del Boga Boga, en Dabadaba. Arizmendi
Boga Boga 2025

Gotts Street Park, León Benavente y Henge encabezan el cartel del Boga Boga «más internacional»

El festival, que regresa este fin de semana, apuesta por la diversidad y la conexión directa con el público en tres escenarios repartidos por la ciudad

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:27

Donostia se prepara para vivir, desde este viernes hasta el domingo, la tercera edición de Boga Boga Festibala, un evento que en apenas tres años ... se ha consolidado como una de las citas más auténticas y vibrantes del panorama musical independiente. Más que un festival al uso, este encuentro que musicalmente «alarga el verano y atrae a todo tipo de públicos» se ha convertido en una verdadera fiesta, una celebración que apuesta por la diversidad sonora, la sorpresa constante y una conexión directa y cercana con el público y los artistas locales, cuya presencia crece y se reafirma como fundamental en el panorama musical vasco.

