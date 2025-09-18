Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

El Festival de Cine acapara todas las miradas pero hay grandes conciertos, música electrónica, surf en Zarautz y Feria Medieval en Lasarte-Oria

A.V.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:56

Estas son nuestras propuestas culturales para este fin de semana

  1. 1

    Zinemaldia

    Donostia se llena de cine y glamour

Ya está aquí el Zinemaldia. Donostia se convierte estos días en la capital del cine ... y aficionados al séptimo arte tienen por delante una semana entera de películas y ambiente cinéfilo. El Festival de Cine de Saqn Sebastián ha vuelto a batir récord de venta de entradas y el Centro, Gros, la Parte Vieja y El Antiguo se llenan de gente ávida de buen cine. En diariovasco.com nos ocuparemos de contarte todas las llegadas de las estrellas del celuloide, las ruedas de prensa, los photocall y, por supuesto, las galas de las entregas de los premios. Viva el cine, viva el Zinemaldia.

Top 50
  1. 1 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  2. 2 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  3. 3 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  4. 4 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  5. 5 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  6. 6 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»
  7. 7 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  10. 10 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»

