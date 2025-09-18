Los mejores planes para disfrutar del fin de semana

Estas son nuestras propuestas culturales para este fin de semana

Ya está aquí el Zinemaldia. Donostia se convierte estos días en la capital del cine ... y aficionados al séptimo arte tienen por delante una semana entera de películas y ambiente cinéfilo. El Festival de Cine de Saqn Sebastián ha vuelto a batir récord de venta de entradas y el Centro, Gros, la Parte Vieja y El Antiguo se llenan de gente ávida de buen cine. En diariovasco.com nos ocuparemos de contarte todas las llegadas de las estrellas del celuloide, las ruedas de prensa, los photocall y, por supuesto, las galas de las entregas de los premios. Viva el cine, viva el Zinemaldia.

2 Atlantikaldia Músicas del mundo en Errenteria

Errenteria acoge la 12ª edición del festival Atlantikaldia que reunirá en la villa galletera entre el 18 y 21 de septiembre a un sinfín de artistas que llenarán las calles con más de sesenta actividades en las que una amplia variedad musical hará disfrutar a todo el público.

Lo hará en los cuatro espacios que ya todo el mundo conoce. El Itsasargi Nagusia de la plaza Lehendakari Agirre, como escenario principal, la Herriko Plaza será escenario para actuaciones de proximidad, Kalekaia, en el solar Panier, estará dedicado al arte urbano, y Herrixka, en la plaza Foru, estará orientado para actividades participativas y como espacio gastronómico.

Además de músicas de los más diversos estilos habrá actividades para los más pequeños como Jugando con las ludotecas en Atlantikaldia o Cosiendo peces, que se desarrollarán a partir de las 17.30 y 18.00 horas respectivamente en la Herrixka (Plaza de los Fueros). Asimismo este jueves arrancarán las visitas guiadas especiales por el casco histórico de la villa galletera.

3 Conciertos Triplete de Niña Coyote eta Chico Tornado

Ursula Strong (batería) y Koldo Soret (Guitarra y voz ) conforman Niña Coyote eta Chico Tornado. Un potente dúo de rock que no ha parado desde que empezaran allá por 2012. Tras más de 70 conciertos, que les han llevado a festivales internacionales como el Primavera Sound o el Azkena Rock, la pareja donostiarra tiene este fin de semana un triple bolo por estos lares. El viernes estarán en el parque Maala de Elgoibar en un concierto gratis a partir de las 22.30 horas. El sábado irán a Azpeitia acompañados por Gailu en un concierto en Sanagustin Kulturgunea que arrancará a las 22.00 horas (entradas a 16 euros). Rematarán el fin de semana el domingo con una actuación gratis en Herriko Plaza de Eskoriatza a las 19.30 horas.

4 Irun Zuzenean Punsetes y Belako en Irun

La novena edición del Irun Zuzenean dará comienzo este fin de semana con los conciertos de Belako y Los Punsetes, teloneados por Onavibe y Slimfit, respectivamente. La nueva edición del festival da un giro a su formato con un cartel de grandes nombres que se repartirán en seis conciertos durante cuatro fines de semana. El escenario principal del Irun Zuzenean se traslada a la sala del CBA que lleva su nombre, recientemente inaugurada.

El viernes subirán a ese escenario Belako. Tendrán como teloneros a Onavibe, la banda local que une el estilo urbano con la electrónica. El sábado será el turno de Los Punsetes, referentes del pop independiente estatal y que actuarán justo después de Slimfit, grupo irundarra que tiene en el pop-rock oscuro su sello musical.

as entradas (19 euros para público general, 14 euros la tarifa reducida) están a la venta en la web irun.org/entradas. En ambos casos, los conciertos arrancarán a las 21.00 horas.

4 Electrónica en Elgoibar Doce horas de música para recordar a Beñat

Los amantes de la música electrónica tienen este sábado una cita con la fiesta anual que organiza la asociación elgoibartarra Alternative Division. La de este año será una edición especial ya que servirá para recordar y rendir homenaje a Beñat Gutiérrez Arrieta, uno de los promotores de la asociación que falleció el pasado 22 de enero.

El festival se dividirá en dos partes bien diferenciadas. La primera de ellas se llevará a cabo entre las 18.00 y las 23.00 horas en el parque de Maala. Allí actuará inicialmente el DJ elgoibartarra Søuti (de 18.00 a 20.00 horas) y a continuación harán lo propio diferentes miembros de Alternative División (de 20:00 a 23.00 horas) y, finalmente, el DJ azkoitiarra afincado en Leipzig Dardara (de 23.00 a 00.00 horas).

Tras esa parte inicial la fiesta del Osynth eguna continuará en el Gaztetxe con las actuaciones de Acelga (de 00.00 a 01.00 horas y en modo 'live'), Victorio (de 01.00 a 03.00 horas) y z@p (de 03.00 a 06.00 horas).

5 Txikientzako planak Ipuin kontaketak Anduetza Parketxean eta Barandiaran Museoan

Jentilbaratza Kultur Elkarteko Maitane Aizpurua 'Marimunduko'-ren eskutik Euskal Herriko mito eta ipuin zaharrak entzun ahalko dira

Aurten bi ipuin kontaketa egongo dira. Lehenengo eguna irailaren 20a izango da (larunbata) Zegamako Anduetza Parketxean eta bi txanda egongo dira, 11:00etan eta 12:30ean. Bigarren aukera, hurrengo egunean, irailaren 21ean izango da Ataungo Barandiaran Museoan, igande goizean beste bi saio eskainiz, 10:30ean eta 12:00etan.

6 Leitzaran Arte al aire libre con Azken Muga

Un mural y el encuentro de artistas, así como una visita guiada para conocer las esculturas con la presencia de artistas de la exposición, la entrega del premio Garoa y un concierto a favor Gaza completan el fin de semana de Azken Muga. Todas estas actividades ponen el broche de oro a la décima edición que la asociación de escultores vascos, Eskuahaldunak ha organizado en el valle de Leitzaran, entre Berastegi y Leitza, con su muestra al aire libre 'Arte basoan'. (Leer más)

7 Feria Medieval Xacobea Lasarte-Oria regresa al medievo

Durante tres días, del viernes al domingo, Lasarte-Oria se llenará de ambiente, pasacalles, espectáculos callejeros, representaciones teatrales, cuentacuentos, conciertos, demostraciones y puestos en una nueva edición de la Feria Medieval Xacobea. La undécima edición reunirá a más de un centenar de artesanos que convertirán el municipio en una localidad con aires de Edad Media.

La feria arrancará el viernes por la tarde, a partir de las 17.00 horas, y ese primer día estará hasta las 20.30 horas, hora en la que actuará el grupo Ramalleira. El sábado, con el desfile general a las 10.30 horas comenzará la jornada que finalizará sobre las 21.45 horas. El domingo, por su parte, abrirá de 11.00 a 21.00 horas.

8 Shelter 4TEENS Deporte, inclusión y sostenibilidad en Zarautz

Zarautz volverá a ser este fin de semana el escenario donde el surf muestra su cara más inspiradora: la que une a nuevas generaciones, fomenta la inclusión y reivindica el respeto por el mar.

El noveno campeonato Shelter 4TEENS, reunirá en nuestra playa de viernes a domingo a decenas de surfistas menores de 14 años, junto a participantes de surf adaptado y un programa paralelo lleno de actividades abiertas a la ciudadanía.

Desde su creación en 2017, Shelter 4TEENS se ha consolidado como una de las citas de referencia del surf juvenil internacional. Pero, más allá de la competición, la cita es un espacio de encuentro en torno a valores como la convivencia, la inclusión, el respeto al medio ambiente y los hábitos de vida saludables. (Más información)

9 Pantallas Recordando a Robert Redford

Este fin de semana que se prevé lluvioso puede ser un gran momento para recordar a Robert Redford que nos ha dejado esta semana. No ganó ningún Oscar como actor, aunque sí fue nominado en una ocasión, por meterse en la piel de Johnny Hooker, el estafador al que daba vida en 'El golpe'. Lo cierto es que Robert Redford dejó una lista inmensa de grandes trabajos, también como director, pues se alzó con la estatuilla a mejor director por 'Gente corriente'. Aquí te dejamos una lista con las siete películas imprescindibles de quien compartiera el título de sex symbol con su colega Paul Newman.

10 Agenda Y además...

Información práctica para organizarte el fin de semana:

