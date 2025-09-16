Shelter 4TEENS celebra este fin de semana en Zarautz su novena edición Jóvenes surfistas de todo el mundo participan en una cita que une deporte, inclusión y sostenibilidad

Juan Mari Zubiaurre ZARAUTZ. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:26

Zarautz volverá a ser este fin de semana el escenario donde el surf muestra su cara más inspiradora: la que une a nuevas generaciones, fomenta la inclusión y reivindica el respeto por el mar.

El noveno campeonato Shelter 4TEENS, reunirá en nuestra playa de viernes a domingo a decenas de surfistas menores de 14 años, junto a participantes de surf adaptado y un programa paralelo lleno de actividades abiertas a la ciudadanía.

La presentación se celebró ayer en la terraza del restaurante Karlos Arguiñano, con la participación de Aritz Aranburu, de Shelter Surf; Azahara Domínguez, diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación; el alcalde Xabier Txurruka; Karmele Segura, responsable de comunicación de Laboral Kutxa en Gipuzkoa; y Borja Ganzarain, en representación de Salto Foundation, que este año se suma como colaborador del Kind Surf Challenge.

Más allá del deporte

Desde su creación en 2017, Shelter 4TEENS se ha consolidado como una de las citas de referencia del surf juvenil internacional. Pero, más allá de la competición, la cita es un espacio de encuentro en torno a valores como la convivencia, la inclusión, el respeto al medio ambiente y los hábitos de vida saludables. «Este campeonato no es solo para descubrir futuros talentos del surf, sino también para que los niños y niñas aprendan a disfrutar del mar desde la solidaridad y el cuidado de lo que nos rodea», subrayó el zarauztarra Aritz Aranburu.

Durante tres días, Zarautz acogerá a más de 120 jóvenes surfistas de diferentes países, que competirán en cinco categorías: sub10 femenina y masculina, sub14 femenina y masculina, y surf adaptado. El campeonato, que contará con jueces y estándares internacionales, se convierte así en una plataforma para que las futuras promesas del surf vivan una experiencia única en un entorno profesional.

Además de las pruebas en el agua, la cita incluye conciertos, sesiones de skate y actividades de sensibilización ambiental, con el objetivo de abrir el campeonato a toda la comunidad local y visitante.

Surf inclusivo

Uno de los momentos más especiales llegará con el Kind Surf Challenge, que se celebrará el viernes. Se trata de una jornada que pone en valor el surf como herramienta de integración social, donde jóvenes con diversidad funcional podrán disfrutar de las olas acompañados por monitores y voluntarios. «En el agua no hay diferencias: todos somos iguales, libres y felices», destaca Aranburu sobre el espíritu de este programa, que se ha convertido en un ejemplo de cómo el deporte puede transformar vidas.

En esta ocasión, el Kind Surf Challenge cuenta con el apoyo principal de Salto Foundation y la implicación de 9 empresas del entorno. Los equipos estarán compuestos por tres representantes de la empresa, un surfista de Kind Surf y un surfista profesional, que irán entrando al agua por turnos para compartir la experiencia y sumar puntos en un formato cooperativo y participativo.

Borja Ganzarain, representante de Salto Foundation, ha explicado los motivos que les han llevado a apoyar el reto: «Conocimos el proyecto hace unos años y participamos en el Kind Surf Challenge. Este año hemos querido dar un paso más y sumarnos como colaboradores, para darle al proyecto el impulso que merece y ayudar a difundirlo. Además, la edición de este año se presenta realmente especial, por lo que invitamos a toda la ciudadanía a acercarse. Será un día para celebrar todo el trabajo realizado durante el año». Más allá de la experiencia del campeonato, los ocho finalistas sub14 recibirán un surfcamp intensivo en octubre junto a referentes como Aritz Aranburu, Indar Unanue y Rudy Palmboom que servirá para dar un impulso a sus carreras deportivas.

Serán cuatro días de entrenamientos técnicos, preparación física y convivencia en Zarautz, diseñados para dar un impulso a las trayectorias de los surfistas más prometedores.

En paralelo a la competición, se desarrollarán acciones de sensibilización ambiental, en las que se trabajará con los y las participantes sobre la importancia de mantener limpias las playas y proteger los océanos. «Queremos que este campeonato deje huella no solo en los resultados deportivos, sino también en la forma en la que los jóvenes entienden su relación con el mar», señalaba Aranburu.

Programa de actividades

El programa de actividades arranca este viernes con el Kind Surf Challenge. A las 16.30, recepción de equipos. De 17.00 a 20.00, Campeonato por equipos Kind Surf Challenge y de 20.00 a 23.00, barbacoa y conciertos.

El sábado 20 de septiembre comienza el Campeonato Shelter 4TEENS con parrillada y música durante todo el día. De 08.00 a 19.00 horas se celebrarán todas las pruebas (sub14 y sub10, chicas y chicos). A las 17.00, taller de sostenibilidad y medio ambiente y de 19.00 a 23.00, barbacoa y conciertos.

El domingo 21 de septiembre se celebra la jornada final del Campeonato Shelter 4TEENS con parrillada y música durante todo el día. De 08.00 a 17.00 horas se disputarán todas las pruebas (sub14 y sub10) con las finales de todas las categorías. De 12.00 a 14.00, surf adaptado y de 17.00 a 18.00 habrá un campeonato de skate. De 18.00 a 19.00 se llevará a cabo la entrega de premios y la foto final.