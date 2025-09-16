Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'El nadador' del donostiarra Íñigo Aristegui permanece expuesto sobre una de las regatas de Leitzaran, en Zazpizubi. Belauntzaran
Berastegi

Azken Muga propone una nueva cita cultural en Plazaola este fin de semana

Los escultores de la asociación Eskuahaldunak proponen diversas y variadas actividades como un concierto y una visita guiada por la exposicón al aire libre

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Berastegi

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:24

Un mural y el encuentro de artistas, así como una visita guiada para conocer las esculturas con la presencia de artistas de la exposición, la ... entrega del premio Garoa y un concierto a favor Gaza completan el fin de semana de Azken Muga. Todas estas actividades ponen el broche de oro a la décima edición que la asociación de escultores vascos, Eskuahaldunak ha organizado en el valle de Leitzaran, entre Berastegi y Leitza, con su muestra al aire libre 'Arte basoan'.

