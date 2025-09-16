Azken Muga propone una nueva cita cultural en Plazaola este fin de semana

Un mural y el encuentro de artistas, así como una visita guiada para conocer las esculturas con la presencia de artistas de la exposición, la ... entrega del premio Garoa y un concierto a favor Gaza completan el fin de semana de Azken Muga. Todas estas actividades ponen el broche de oro a la décima edición que la asociación de escultores vascos, Eskuahaldunak ha organizado en el valle de Leitzaran, entre Berastegi y Leitza, con su muestra al aire libre 'Arte basoan'.

Desde la asociación destacan precisamente que esta actividad « nos ofrece la posibilidad de disfrutar del arte en la naturaleza, ver directamente el proceso de construcción de las obras y poder contactar con los y las artistas, en la última quincena de agosto los artistas comenzaron a realizar sus obras en el bosque, pudiéndose visitar durante todo el mes de septiembre. en esta edición 20 artistas se encuentran instalando sus obras en el bosque, obras de gran tamaño que denuncian estos dos hechos antes señalados.

Además de la «única muestra vasca que reúne a 20 artistas vascos con estilos y técnicas tan diferentes», dentro de la programación de Azken Muga se puede visitar una exposición de escultura, 'Amalurra', en el Ayuntamiento de Berastegi, en la cual participan 25 artistas muestra nuestra preocupación por el planeta. Esta muestra, única actividad realizada en un recinto cerrado, organizada por la asociación de escultores y escultoras Eskuahaldunak nos acerca a la escultura que hoy se realiza en nuestropaís y el compromiso de nuestros y nuestras artistas con el medio ambiente».

La muestra 'Amalurra' reúne más de veinte obras hasta este viernes, día 19, de Alberto Aldaba, Félix Alangua, Koké Ardaiz, Arantxa Arratibel, Anabel Barberena, Susan Bart, Rafa Cantera, Mikel Costa Zuñiga, Fito Cuevas, Eskerri, Pedro Formariz, Ana Herranz, Javier Gustrán, Héctor Luna, Ana Martínez de Eulate, Séighean Ó Draoi, Guillermo Olmo, Arantza Orbegozo. Javier Pérez Fabo, Porrilló, Nery Adriana Pradenas Olavarría, Blanca Sagasti Lacalle, Leire Sainz de Aja y Maribel Tena.

Imágenes de algunas de las obras que se pueden ver en la ganbara del ayuntamiento de Berastegi. Karen Amaia Bilbao

Variada agenda este fin de semana

Este fin de semana, la agenda de Azken Muga viene cargada de propuestas como la creación de un mural de grandes dimensiones será realizado en pleno bosque, «una versión libre del Gernika de Picasso y Zumeta, que será realizada para denunciar la situación que vive Gaza». La iniciativa se desarrollará este sábado.

Desde Azken Muga señalan que el mural «es una de las actividades que nos permiten compartir el trabajo artístico es el mural colectivo que venimos haciendo desde hace años, niños y mayores colaboran en asombro entre los mismos participantes, no habituados a pintar en un entorno natural. Al comienzo del Festival se realiza esta actividad, con el fin de que pueda ser disfrutado el mayor tiempo posible. Normalmente el bosque y la vida son motivo de inspiración de la obra, para que el color inunde la enorme masa blanca del soporte e intente competir con la naturaleza, sabiendo de antemano la derrota de esta batalla, pero ofreciendo al menos, este trabajo como un tributo ante tanta belleza que ella nos regala».

Además, este domingo se ofrecerá un concierto de apoyo a la población de Gaza y toda Palestina, en el tomará parte el grupo de Palestina Sold Band, acompañado por los grupos Koiuntura+arte, Hidden Garden y Ojos violetas. Durante el acto se hará entrega del premio «Garoa Saria», que concede anualmente el Festival como reconocimiento a la labor realizada a favor de la cultura, la concesión del galardón se realizará los días previos al acto.

Diez años de andadura

Desde Eskualhaldunak recuerdan que «en 2016 iniciamos nuestra andadura, llevando la cultura y el arte de nuestro país a la naturaleza, el Festival que une artes plásticas y escénicas en un entorno natural, alejados de las grandes urbes que monopolizan toda la programación cultural importante, permitiendo a los artistas locales mostrar sus recientes producciones, creando contenidos específicos para el Festival y creando una relación directa entre público y artistas».

Todo tipo de disciplinas artísticas han podido disfrutarse en Azken Muga, pintura, teatro, poesía, canto, danza, cine, escultura, música, instalaciones, murales, bertsos, performaces..., más de mil artistas han participado en el Festival a lo largo de estos años, con un formato nuevo, festivo y atractivo, recuperando usos y costumbres antiguas e incorporando nuevos lenguajes y formas de entender el arte, descubriendo otra forma de disfrutar del ocio y la cultura. Llevando una oferta cultural de primer orden a la naturaleza y aun entorno rural que habitualmente no puede disfrutar de este tipo de eventos.