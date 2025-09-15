Errenteria se adentra en la semana de la 12ª edición del festival Atlantikaldia

Quién dijo que después del verano no se podría disfrutar de la música al aire libre. Errenteria ha demostrado que esto no es cierto ... gracias a la 12ª edición del festival Atlantikaldia, que reunirá en la villa galletera entre el 18 y 21 de septiembre a un sinfín de artistas que llenarán las calles con más de sesenta actividades en las que una amplia variedad musical hará disfrutar a todo el público.

Lo hará en los cuatro espacios que ya todo el mundo conoce. El Itsasargi Nagusia de la plaza Lehendakari Agirre, como escenario principal, la Herriko Plaza será escenario para actuaciones de proximidad, Kalekaia, en el solar Panier, estará dedicado al arte urbano, y Herrixka, en la plaza Foru, estará orientado para actividades participativas y como espacio gastronómico.

En el escenario principal podrá vivirse una actuación emotiva en la primera jornada. A partir de las 20.00 horas el grupo palestino Sol Band estará acompañado por Eñaut Elorrieta, Arkaitz Miner, Ines Osinaga y Olatz Salvador. Será un concierto en el que como no podía ser de otra manera, se recordará a Gaza, y la crudeza que conocen bien los integrantes de la banda, quienes consiguieron huir de la guerra el pasado mes de abril. Ahora, con su música, que une diferentes estilos, podrán poner voz a esas personas que continúan sufriendo.

Por su parte, el mismo jueves, la música continuará a las 21.30 horas en la Herriko Plaza, de la mano de Los Voluble, un dúo andaluz formado por los hermanos Pedro y Benito Jiménez que une en su repertorio estilos que van desde el flamenco hasta el rap. Para Atlantikaldia, han creado una versión hackeada de la actuación Bordehack de la mano de Badalab y con la colaboración de la artista errenteriarra Maddi Goikoetxea.

Todo ello en una primera jornada en la que habrá actividades para los más pequeños como Jugando con las ludotecas en Atlantikaldia o Cosiendo peces, que se desarrollarán a partir de las 17.30 y 18.00 horas respectivamente en la Herrixka (Plaza de los Fueros). Asimismo, y como se mostró en la presentación, el jueves arrancarán las visitas guiadas especiales por el casco histórico de la villa galletera.