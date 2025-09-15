Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del concierto de Abdul & The Gang y Korrontzi, en una edición anterior. ARIZMENDI

Errenteria

Errenteria se adentra en la semana de la 12ª edición del festival Atlantikaldia

Los errenteriarras disfrutarán de más de sesenta actividades a lo largo de cuatro intensas jornadas

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12

Quién dijo que después del verano no se podría disfrutar de la música al aire libre. Errenteria ha demostrado que esto no es cierto ... gracias a la 12ª edición del festival Atlantikaldia, que reunirá en la villa galletera entre el 18 y 21 de septiembre a un sinfín de artistas que llenarán las calles con más de sesenta actividades en las que una amplia variedad musical hará disfrutar a todo el público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  5. 5 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Errenteria se adentra en la semana de la 12ª edición del festival Atlantikaldia

Errenteria se adentra en la semana de la 12ª edición del festival Atlantikaldia