Un edificio de Kramatorsk dañado por un bombardeo ruso. AFP

El Kremlin acusa a Ucrania de «ralentizar artificialmente» el proceso de paz

Las autoridades rusas reprochan también a los aliados europeos que «interfieren» en el proceso, que por ahora apenas ha dado resultados salvo varios intercambios de prisioneros

T. Nieva

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:19

Rusia aseguró hace unos días que las negociaciones de paz con Ucrania se encontraban en «una pausa» y el lunes acusó, por un lado, ... a Kiev de «ralentizar artificialmente» ese proceso y, por otro, a los aliados europeos de «interferir» en los contactos, cuyos frutos se han reducido por ahora a varios intercambios de prisioneros vivos y muertos. «Nadie quiere abordar la esencia del conflicto», se quejó Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, quien subrayó que Moscú está «abierto» al diálogo. Pero, dijo, «no hay flexibilidad en la parte ucraniana».

