Donald Trump y Donald Tusk durante una cumbre del G7. AFP

Polonia responde a Trump: la incursión de drones rusos «no fue un error»

El primer ministro polaco, Donald Tusk, insiste en que la intromisión de una veintena de aparatos no tripulados el pasado miércoles ocurrió de manera intencionada

María Rego

María Rego

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:58

El primer ministro polaco, Donald Tusk, no ha mostrado ninguna duda de que la incursión de una veintena de drones rusos el pasado miércoles en ... su territorio fue intencionada. Lo expresó un día después de la invasión durante una visita a la base militar de Lask y lo ha vuelto a manifestar este viernes con un mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: «A nosotros también nos habría gustado que el ataque a Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos». De hecho, Varsovia está convencida de que la acción de Moscú pretendía testar la defensa del país báltico.

