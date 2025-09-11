Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los pilotos polacos que participaron en la interceptación de los drones rusos escuchan la felicitación del primer ministro Donald Tusk, frente a cazas F-16. Reuters

«Esto no han sido ejercicios; ustedes, los pilotos, son hoy héroes», ensalza Tusk

El presidente y el primer ministro polacos visitaron las bases de Poznań-Krzesiny y Lask, de las que despegaron los cazas para «proteger nuestra patria»

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:09

El primer ministro, Donald Tusk, ensalzó este jueves de forma vehemente a las fuerzas aéreas polacas en una visita a la base militar de Lask. « ... Estos no han sido ejercicios, demostraciones ni maniobras; han sido operaciones aéreas directas destinadas a proteger nuestra patria y la seguridad de nuestros ciudadanos», les dijo a los pilotos reunidos en el cuartel. «Hoy, ustedes son héroes para todos. Nadie puede tener dudas», agregó con orgullo, tras recordar que la última ocasión en que dio un discurso en estas instalaciones fue en 2014, cuando Rusia invadió Crimea.

