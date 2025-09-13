Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Nicusor Dan, presidente de Rumanía. Afp

Rumanía moviliza dos cazas ante la presencia de un dron ruso en su espacio aéreo

El incidente eleva la tensión en la OTAN tras la irrupción esta semana de aparatos no tripulados del Kremlin sobre Polonia

T. Nieva

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:48

La amenaza rusa suma otro capítulo. Tras la irrupción en la madrugada del martes de drones rusos en territorio de Polonia, este sábado otro aparato ... no tripulado de Moscú surcó el espacio aéreo de Rumanía. Dos cazas de este país miembro de la OTAN fueron movilizados, según fuentes militares. El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (15.23 GMT) un dron, sobre cuyo origen no dio detalles, cerca de una zona no habitada en Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. El aparato desapareció luego del radar.

