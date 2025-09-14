Ucrania reivindica dos ataques contra la red ferroviaria rusa que causan cuatro muertos

Ucrania ha llevado cabo dos operaciones de sabotaje durante este fin de semana contra la red ferroviaria rusa que han causado al menos cuatro muertos, ... según informó una fuente del servicio de Inteligencia militar de Kiev (GUR). Este organismo, en cooperación con unidades del ejército, planificó y ejecutó esta doble intervención en la región rusa de Oriol el sábado y cerca de Leningrado este domingo, donde descarrilaron dos trenes.

Según las autoridades rusas, este último incidente afectó a un transporte de mercancías con 15 vagones cisterna vacíos, sin causar víctimas. El GUR, en cambio, asegura que los contenedores fueron «destruidos con su combustible». Medios rusos publicaron imágenes que muestran varias cisternas volcadas junto a la vía férrea. En la misma región, otro descarrilamiento provocó la muerte del conductor del tren, cerca de la estación Semrino en el distrito de Gachina, según el gobernador regional.

El sábado se produjo una explosión en un tramo de la vía férrea de Oriol, a más de 800 kilómetros de Leningrado. Según las autoridades, causó el fallecimiento de tres militares de la Rosgvardia, la guardia nacional.

Acción contra planta química

Ucrania también atacó una planta química de la región rusa de Perm, a más de 1.500 kilómetros de la frontera entre ambos países, según un mensaje enviado a la agencia AFP por una fuente del GUR. Al menos un dron cayó sobre la fábrica Metafrax Chemicals PJSC, que produce sustancias que se usan en la elaboración de explosivos. El gobernador de Perm, Dmitri Majonin, confirmó que una «empresa industrial» de la ciudad de Gubaja había sido atacada por un dron, sin causar víctimas. Según el dirigente, la planta siguió funcionando «con normalidad».