El Gobierno Vasco cede, las diputaciones regularán el impuesto turístico y la norma se retrasa así hasta fin de año

El impuesto turístico que gravará las pernoctaciones en los alojamientos de Euskadi no se regirá por una normativa autonómica, como apuntaba a ser en un ... principio y como sucede en Cataluña y Baleares, las dos comunidades donde ya se aplica. Serán las diputaciones de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia las que reglamenten un tributo que será de naturaleza municipal (lo recaudarán los ayuntamientos y habrá un posterior reparto entre administraciones) y regulado por una norma foral en cada territorio. El departamento de Turismo del Gobierno Vasco, en manos del PSE, ha cedido a la pretensión del PNV de que, como la mayoría de impuestos en Euskadi, este también sea territorial y no autonómico.

Esta cuestión, en apariencia irrelevante para el ciudadano, es troncal en la compleja arquitectura institucional vasca y es, de hecho, el principal elemento que explica el retraso acumulado en la aprobación de este gravamen.

El consejero de Turismo, Javier Hurtado, que en octubre se había comprometido a presentar en seis meses un proyecto consensuado entre instituciones, partidos y sector, ha achacado este martes a las haciendas forales (las tres gestionadas por el PNV) la responsabilidad de que no se haya podido cumplir el plazo y de que Euskadi no tenga aún un proyecto concreto de impuesto turístico. «Todos sabemos por experiencia que las diputaciones pueden ser rápidas en ciertos asuntos y en otros quizá no tanto», ha llegado a decir en una comparecencia tras el Consejo de Gobierno Vasco.

La declaración ha escocido tanto en el PNV como en la Diputación de Gipuzkoa que, no obstante, no han querido alentar un cruce de declaraciones precisamente cuando parece que se ha alcanzado un consenso sobre la formulación del impuesto tras meses de debate. Fuentes de esta última se han limitado a señalar que «las tres haciendas de Euskadi, junto con el departamento de Turismo y los agentes del sector, seguimos trabajando con el objetivo de presentar una propuesta en las tres Juntas Generales (los parlamentos provinciales) hacia finales de año», poniendo así una nueva fecha en el horizonte. Gipuzkoa ha confirmado así lo que ya apuntó este periódico el pasado 22 de junio, que el retraso en diseñar el impuesto turístico vasco impide que pueda entrar en vigor este año.