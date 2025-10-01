La Diputación de Gipuzkoa se personará como acusación particular tras las denuncias en el udaleku de Bernedo

Representantes de la Diputación de Gipuzkoa acudirán el próximo miércoles 8 de octubre al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, el que ha asumido ... la investigación sobre el udaleku de Bernedo, para «informarse» de los derechos que tiene como parte perjudicada u ofendida y para personarse como acusación particular en el proceso de investigación. Así lo ha informado este miércoles la diputada de Cuidados y Política Social Maite Peña en una rueda de prensa ajena a los polémicos campamentos.

Peña ha transmitido que «lo importante es esclarecer qué es lo que ha sucedido en el udaleku y yo comparto el llamamiento a que todas las familias y menores que puedan aportar algo de información lo hagan para recopilar la mayor información posible en el expediente judicial y para que se pueda esclarecer el caso». Para ello, el órgano judicial ha citado el 8 de octubre a la Diputación de Gipuzkoa, «donde se nos hará el ofrecimiento de acciones, y como es habitual y en defensa de los intereses y de la protección de los menores bajo nuestra tutela, nos personaremos», ha expresado sin decir la frase «como acusación» pero respondiendo a una pregunta de si la Diputación se va a personar como tal.

Las denuncias han salido ahora a la luz pública, pero se ha sabido que ya desde enero de este año una educadora social de la Diputación de Gipuzkoa reveló a agentes de la Ertzaintza de la comisaría de Zarautz el malestar de al menos tres menores tutelados que fueron a Bernedo entre 2021 y 2024. El cuerpo policial avisó a la Diputación y le pidió colaboración por un presunto delito de agresión sexual en el entorno de Bernedo, pero no ha sido hasta la pasada semana cuando, después de hacerse pública las denuncias, se ha reactivado la investigación según admitió la propia fiscal jefa superior del País Vasco Carmen Adán: «El atestado remitido el 30 de abril se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas, que es obligada». Mientras tanto, la Diputación de Gipuzkoa no mandó a menores tutelados al campamento de Bernedo este pasado verano.

«Siempre nos personamos»

La diputada Maite Peña ha indicado que «siempre nos personamos, esto no es algo excepcional» y «que más allá de la interposición de las denuncias, luego hay ofrecimiento de acciones y la Diputación Foral de Gipuzkoa, como insisto que es habitual, nos solemos personar en defensa de los intereses de los menores». Peña ha defendido que «hemos hecho todo lo que teníamos que hacer desde el primer momento y vamos a estar muy atentos desde esa personación a qué es lo que sucede en este expediente judicial, con el objetivo de que se aclaren los hechos y se depuren las responsabilidades». Ante la pregunta de si tiene constancia de que puede haber más familias afectadas, se ha limitado a responder que «no puedo dar más detalles».

Esta acción se une al requerimiento que ha realizado el departamento de Juventud de la Diputación de Gipuzkoa respecto a los marcos normativos actuales que regulan este tipo de udalekus, «insuficientes» en opinión del departamento que encabeza Goizane Álvarez. «Son insuficientes para garantizar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia (Lopivi) porque lo que regula los campamentos es un decreto de 1985». Por todo ello, desde el Gobierno foral se «urge a actualizarlo para que se puedan tomar medidas más drásticas en caso de incidente» y también para tener una normativa «que responda a nuevas realidades».