Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Exterior de las colonias de Bernedo donde se han denunciado los hechos. Igor Aizpurua

La Diputación de Gipuzkoa se personará como acusación particular tras las denuncias en el udaleku de Bernedo

Acudirá a la citación emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, el próximo miércoles 8 de octubre, y la diputada Maite Peña «comparte» el llamamiento a que familias y menores que puedan aportar algo de información lo hagan

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:56

Representantes de la Diputación de Gipuzkoa acudirán el próximo miércoles 8 de octubre al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, el que ha asumido ... la investigación sobre el udaleku de Bernedo, para «informarse» de los derechos que tiene como parte perjudicada u ofendida y para personarse como acusación particular en el proceso de investigación. Así lo ha informado este miércoles la diputada de Cuidados y Política Social Maite Peña en una rueda de prensa ajena a los polémicos campamentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  3. 3

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  4. 4

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  7. 7

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  10. 10

    Detienen a un bilbaíno por 8 delitos de estafa y acude a declarar en un coche que nunca pagó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación de Gipuzkoa se personará como acusación particular tras las denuncias en el udaleku de Bernedo

La Diputación de Gipuzkoa se personará como acusación particular tras las denuncias en el udaleku de Bernedo