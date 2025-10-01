Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edificio de las 'antiguas escuelas' de Bernedo (Álava), donde se desarrollan las colonias, propiedad de la Junta Administrativa, el concejo del pueblo. I. Aizpuru

Una de las denuncias del udaleku de Bernedo es por una presunta agresión sexual y las otras tres por coacción y exhibicionismo

El consejero Zupiria pide «revisar» las normas que ahora están en vigor, como la Ley del Menor, para comprobar «si son las más adecuadas para hacer un seguimiento» de las actividades de ocio privadas con menores implicados

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:26

Hasta la fecha, son cuatro las denuncias que ha recibido la Ertzaintza en relación al 'caso Bernedo', el udaleku alavés que está en el centro ... de la polémica por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores cometidos en sus instalaciones. Según ha desvelado este miércoles el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, una de las denuncias interpuestas es por una posible agresión sexual y, las otras tres, por posible atentado contra la libertad sexual de personas menores, con acusaciones de coacción y exhibicionismo.

