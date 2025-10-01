Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del lugar donde se celebra el campamento de Bernedo. Adrián Ruiz.

Un centenar de padres defienden en una carta las colonias de Bernedo

Condenan «el acoso que sufren los educadores y las acusaciones y amenazas que se les han hecho a través de las redes sociales»

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:04

Mientras se van conociendo más detalles acerca del caso del udaleku de Bernedo -esta misma mañana el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha precisado que de las cuatro denuncias registradas en la Ertzaintza, una es por presunta agresión sexual y las otras tres por coacción y exhibicionismo- un centenar de padres cuyos hijos han acudido a estos campamentos de verano han mostrado su «pleno apoyo» a los monitores de Bernedo y han condenado «enérgicamente el acoso que sufren los educadores y las acusaciones y amenazas que se les han hecho, tanto pública como privadamente, en las redes sociales».

A través de una carta publicada hoy en Berria y firmada en representación de 137 padres , se muestran agradecidos por «la oportunidad que han tenido nuestros niños y jóvenes de vivir campamentos de verano centrados en el euskera y el feminismo». «Gracias por hacer realidad el trabajo comunitario y el trabajo voluntario, tan caros hoy en día», prosigue la carta, en la que también agradecen haber puesto «la diversidad, en su sentido más amplio, en pie de igualdad con la generación más joven» y ofrecerles «momentos para reflexionar sobre las relaciones de poder y los privilegios».

En el escrito dan las gracias igualmente por «convertir los momentos básicos de la vida (comidas, higiene y descanso) en un espacio político y por dejar claro que el cuerpo de cada persona es un espacio político. Gracias de corazón por todas sus contribuciones a un futuro más sensato y hermoso».

«Les enviamos fuerza y ​​apoyo en estos momentos difíciles que están atravesando. No nos dejaremos confundir con discursos falsos, violentos y reaccionarios. Estamos con vosotros. No lo dudéis».

«Protejamos a los udalekus vascos. ¡Adelante los udalekus vascos!», concluye la carta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  3. 3

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  4. 4

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  7. 7

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  8. 8

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  9. 9

    Detienen a un bilbaíno por 8 delitos de estafa y acude a declarar en un coche que nunca pagó
  10. 10

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un centenar de padres defienden en una carta las colonias de Bernedo

Un centenar de padres defienden en una carta las colonias de Bernedo