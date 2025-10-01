Un centenar de padres defienden en una carta las colonias de Bernedo Condenan «el acoso que sufren los educadores y las acusaciones y amenazas que se les han hecho a través de las redes sociales»

Patricia Rodríguez Miércoles, 1 de octubre 2025

Mientras se van conociendo más detalles acerca del caso del udaleku de Bernedo -esta misma mañana el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha precisado que de las cuatro denuncias registradas en la Ertzaintza, una es por presunta agresión sexual y las otras tres por coacción y exhibicionismo- un centenar de padres cuyos hijos han acudido a estos campamentos de verano han mostrado su «pleno apoyo» a los monitores de Bernedo y han condenado «enérgicamente el acoso que sufren los educadores y las acusaciones y amenazas que se les han hecho, tanto pública como privadamente, en las redes sociales».

A través de una carta publicada hoy en Berria y firmada en representación de 137 padres , se muestran agradecidos por «la oportunidad que han tenido nuestros niños y jóvenes de vivir campamentos de verano centrados en el euskera y el feminismo». «Gracias por hacer realidad el trabajo comunitario y el trabajo voluntario, tan caros hoy en día», prosigue la carta, en la que también agradecen haber puesto «la diversidad, en su sentido más amplio, en pie de igualdad con la generación más joven» y ofrecerles «momentos para reflexionar sobre las relaciones de poder y los privilegios».

En el escrito dan las gracias igualmente por «convertir los momentos básicos de la vida (comidas, higiene y descanso) en un espacio político y por dejar claro que el cuerpo de cada persona es un espacio político. Gracias de corazón por todas sus contribuciones a un futuro más sensato y hermoso».

«Les enviamos fuerza y ​​apoyo en estos momentos difíciles que están atravesando. No nos dejaremos confundir con discursos falsos, violentos y reaccionarios. Estamos con vosotros. No lo dudéis».

«Protejamos a los udalekus vascos. ¡Adelante los udalekus vascos!», concluye la carta.