Los colegios de Gipuzkoa detectan una primera bajada en las inscripciones para el Multikirola

El deporte escolar de Gipuzkoa entrará en septiembre, junto al arranque del nuevo curso lectivo, en un escenario desconocido en las últimas décadas. Las familias ... de los niños en categorías benjamín y alevín -de 8 a 12 años- podrán, por primera vez en 30 años, apuntar a sus hijos a clubes de fútbol, baloncesto o balonmano, entre otras disciplinas, sin tener que hacerlo también en el programa deportivo de la Diputación, Multikirola, tal y como exigía la normativa foral. Es en estos últimos días cuando los colegios de Gipuzkoa han empezado a detectar una primera bajada en las cifras de inscripciones para el deporte escolar del curso 25/26 en comparación con el curso que está a punto de terminar.

No era nada descabellado prever que, tras la sentencia judicial dictada en enero por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -TSJPV- que tumbaba el requisito indispensable de compaginar el Multikirola con la actividad en un club federado, el interés de algunas familias del territorio iba a decaer. A pesar de que las matriculaciones para acceder al programa foral de deportes se cerrarán de forma definitiva en septiembre, los primeros indicios apuntan a que la cifra de niños en el Multikirola a partir de septiembre va a estar algo lejos de los 17.545 que han tomado parte este año, donde seguía vigente la obligatoriedad de compaginar colegio con club.

Previsión poco halagüeña En colegios como Aldapeta y Mundaiz intuyen que el número de inscritos va a caer el próximo curso

Grandes centros escolares de Donostia como Aldapeta Maria Ikastetxea o Mundaiz Ikastetxea admiten que «las previsiones que tenemos para el año que viene es que se va a dar una bajada considerable en el número de inscritos». Habrá que esperar a finales de septiembre para conocer el alcance exacto de la onda expansiva que provocó la sentencia del TSJPV, pero en centros como Aldapeta, donde el plazo de inscripción concluye en unos días, apuntan que «los primeros indicios no son buenos. El interés de las familias no es el mismo de otros años, ha decaído, y responsables de otros colegios de Donostia nos trasladan las mismas sensaciones que tenemos aquí».

Aún es pronto para hacer valoraciones definitivas, porque también es cierto que en otros colegios de la capital como Axular o Lizeo Santo Tomas afirman «mantener un número similar de inscritos para el curso que viene», mientras que en Donostiako Jesuitak prefieren esperar al cierre del plazo antes de pronunciarse. Con todo, los presagios tampoco son buenos en centros como Herrikide, de Tolosa, donde también sospechan que «las inscripciones van a bajar según nuestras previsiones, pero vamos a ver cómo estamos a finales de septiembre».

«No piensan en los niños»

En zonas como Elgoibar, el coordinador del deporte escolar de la localidad, David Rodríguez, apuntaba ayer al corresponsal de DV Jabi León que «ha habido una bajada de 177 niños respecto al curso actual. Ya esperábamos un descenso en la participación, especialmente entre los críos de 5º y 6º de Primaria». Aún así, Rodríguez cree que ese descenso de inscripciones se puede atenuar un poco «a lo largo del curso, cuando solemos tener también algunas matriculaciones».

Cuotas más amables La Diputación confía en poder homogeneizar los precios del Multikirola para el curso 26/27

En la zona del Alto Urola -Legazpi, Urretxu, Zumarraga y Ezkio-Itsaso- la empresa Zerki es la encargada de ofrecer este tipo de servicios deportivos. Tal y como señalaban ayer a la corresponsal Eli Aizpuru, «se ha realizado un sondeo en los últimos días en el que se ha estimado una bajada aproximada del 15% en el número de inscritos en el deporte escolar». Aún y todo, también se mostraban cautos y recordaban que «el plazo concluirá en septiembre, cuando siempre se suma gente de última hora».

La polarización de la sociedad guipuzcoana respecto a esta situación que afecta a la educación deportiva de los niños del territorio ha ido creciendo en los últimos meses. Así como hay familias que consideran que la Diputación no es quién para exigir qué deportes deben practicar sus hijos, también hay otro bloque numeroso de familias que se declara firme defensor del modelo guipuzcoano, en el que el deporte en el ámbito escolar es capital. Begoña, excoordinadora de Deportes y exprofesora de Gimnasia en el colegio donostiarra San José de Calasanz, se alinea con el ente foral en este sentido y protesta porque «nadie está pensando en los cientos de niños que se pueden quedar sin hacer deporte, ya que existe el riesgo de que su colegio no pueda sacar un equipo». Además, señala que «hay familias que no se pueden permitir pagar las cuotas de un club en el que, además, si ven que su hijo no da el nivel lo pueden echar al terminar el año».

El nuevo modelo territorial

Mientras los centros escolares del territorio van cerrando los plazos de inscripción para el deporte escolar del próximo curso, en las oficinas del área foral de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes, liderada por Goizane Álvarez, aguardan a los resultados definitivos para dar una valoración. El ruido mediático generado tras la sentencia judicial del TSJPV que tumbó la obligatoriedad de compaginar el deporte escolar con el federado ha provocado una profunda reflexión interna en la Diputación.

11.283 niños han compaginado este año en Gipuzkoa el Multikirola con la actividad en un club.

En el ente foral continúan defendiendo con uñas y dientes el modelo guipuzcoano -diferente al vizcaíno y al alavés, donde no existe tal obligatoriedad-, y por ello hay un recurso jurídico elevado hasta el Supremo con el fin de dejar sin efecto la denuncia efectuada por la familia de Pasaia que ha puesto en jaque una normativa foral con tres décadas de vida. Aún así, esto no evita que hayan reconocido este año que el modelo tenía «aspectos a mejorar, como el tema de la financiación», tal y como indicó la propia diputada Goizane Álvarez. Con el fin de que el servicio sea accesible para todas las familias del territorio, la responsable foral anunció el pasado mes de mayo que «el Multikirola será gratuito para las familias consideradas vulnerables y se trabaja para establecer una cuota homogénea de 60 euros para el curso 2026/2027».

Alcanzar tal objetivo, el de la homogeneización de las cuotas, «no va a ser nada sencillo y va a exigir que muchos agentes involucrados en esta actividad se pongan de acuerdo entre ellos», admitió Álvarez. Entre otras cosas, recalcó, «el Multikirola va a necesitar una financiación más grande de cara a ese curso 26/27, para que las entidades que contratan a los monitores deportivos puedan tener la fuente de financiación suficiente para establecer esas cuotas estandarizadas».

Así, entre lo que queda de año y marzo de 2026 se desarrollará un proceso participativo que incluirá «un rediseño de la arquitectura financiera del programa».