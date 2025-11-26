Merluza a la koxkera, la receta tradicional vasca de Luis Mokoroa: «La yema está en el punto perfecto» El presidente de la Cofradía Vasca de Gastronomía ha preparado uno de los platos más característicos de la cocina vasca en el último vídeo del famoso influencer gastronómico mexicano, Calixto Serna

«Este edificio fue una cárcel», arranca contando el presidente de la Cofradía Vasca de Gastronomía, Luis Mokoroa, quien ha preparado Merluza a la koxkera, uno de los platos más característicos de la cocina vasca, en el último vídeo del famoso influencer gastronómico mexicano, Calixto Serna junto a Asier Ibarlucea de 'San Sebastián Foodies'.

«Soy presidente de la Cofradía Vasca de Gastronomía, que se creó para defender todo lo que hay alrededor de una buena mesa», explica en el vídeo Mokoroa, presidente de la Cofradía desde 1985, mejor conocido por ser el encargado de disparar el cañón de inicio de la Semana Grande de San Sebastián.

Antes de empezar con la receta, el donostiarra de 82 años explica que «el ajo tiene algo dentro que lo que hace es que el agua y el aceite emulsionen y se junten», mientras pone la merluza con ajo y aceite en una cazuela. «Ahora voy a limpiar las almejas con perejil en una sartén y una vez que están todas abiertas, me las reservo», añade.

Uno de los platos «más característicos» de la cocina vasca

«Vamos a hacer lo mismo con las kokotxas, la parte más rica del pescado. Aparte que aporta muchísimo colágeno y va a espesar nuestra salsa», detalla Calixto Serna con 20 millones de seguidores en redes, en el vídeo mientras Mokoroa saca las espinas de la merluza «porque mi intención es echarle ahí en medio el huevo», explica el donostiarra en el vídeo sobre «uno de los platos más característicos de la cocina vasca».

«Le vamos a añadir guisantes, las almejas que teníamos y las kokotxas, además de puntas de espárragos verdes, y después no queda más que apagar el fuego, tapar e irnos a preparar la mesa», con jamón, queso, vino y pan, «que no pueden faltar», decían antes de degustar el plato.

«Esta yema está en el punto perfecto y se convierte en una salsa natural del plato. Se ve delicioso», exclamaba Calixto Serna en el vídeo con más de 100.000 reproducciones en Instagram.