Calixto Serna descubre a sus millones de seguidores los mejores platos del interior de Gipuzkoa: «Qué gran tierra» El influencer gastronómico mexicano, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, ha realizado un tour por el interior de Gipuzkoa junto a Asier Ibarlucea

M. S. Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

Alubiada, chuletón, croquetas, chorizo, morcilla y guindillas, fueron algunos de los platos que probó el influencer gastronómico, Calixto Serna, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, en su tour gastronómico por el interior de Gipuzkoa.

Con Asier Ibarlucea, de San Sebastián Foodies, como guía, el mexicano que cuenta 13 millones de seguidores en TikTok, 5 millones en Facebook y 2 millones en Instagram, tras haber hecho un tour por los abres más emblemáticos de San Sebastián, en esta ocasión decidió adentrarse por los montes de Gipuzkoa para hacer una parada en el restaurante Pikoketa, un restaurante en pleno parque natural de Peñas de Aia.

«Estoy en el País Vasco, un territorio lleno de increíbles paisajes y comida», destacaba antes de arrancar el vídeo con unas tomas aéreas desde el Flysch de Zumaia. «Hemos venido a un lugar que es como estar en casa de tu abuela y hemos pedido una alubiada para 20 personas», contaba sentado frente al gran cuenco en el que podían verse las alubias acompañadas de morcilla casera y de guindillas. En el mismo restaurante, el influencer también probó de postre una magnífica cuajada y una pantxineta.

Chuletón vasco en Izeta Sagardotegia

No contento, el influencer publicó otro vídeo probando el chuletón de Izeta Sagardotegia, propiedad de la familia Izeta, conocida por vinculación con los Herri Kirolak. Un caserío, ubicado entre Aia y Zarautz, en el que Calixto Serna pudo ver como se hace un chuletón vasco con la carne procedente de una vaca de 8 años de edad.

«La calidad de la carne y el punto en el que la dejan es increíble, en gran parte por la edad de la vaca, aunque también por sus tres texturas: caramelizada, cocida y cruda», decía Serna mientras disfrutaba del gran sabor de al carne en el vídeo que acumula más de 122 mil reproducciones.