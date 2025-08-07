El buffet coreano ilimitado en San Sebastián: «Cuatro platos cada ocho minutos» Asier Ibarlucea, conocido por su cuenta 'San Sebastián Foodies', ha compartido un vídeo en el que prueba el buffet del restaurante 'Gangnam Korean BBQ'

M. S. Jueves, 7 de agosto 2025, 13:45 Comenta Compartir

«Hoy estamos en el barrio Gros y hemos venido a comer al buffet ilimitado de barbacoa coreana Gangnam», arranca diciendo Asier Ibarlucea, conocido por su cuenta 'San Sebastián Foodies', quien ha compartido un vídeo en el que prueba la barbacoa, gyozas, mariscos y el bingsu de macha que ofrece 'Gangnam Korean BBQ'.

Y es que, a pesar de que el local ubicado en la Avenida Navarra número 2 haya abierto en marzo bajo el concepto de 'Hot Pot', muy popular en países como China y Corea y que consiste en cocinar los ingredientes en un caldo caliente ubicado en el centro de la mesa, el local ha cambiado su nombre y ha adoptado el de 'Gangnam Korean BBQ', para convertirse en un restaurante de barbacoa coreana.

Precisamente esto es lo que ha probado el influencer gastronómico con 89 mil seguidores en Instagram. «Esto es la barbacoa coreana. Y esta gente no sabe lo que ha hecho, porque con esta tablet podemos pedir cuatro platos por persona cada ocho minutos», arrancaba Ibarlucea antes del 'primer round'.

Barbacoa coreana y un curioso postre en San Sebastián

«El tema de las bebidas está curioso», decía Ibarlucea al probar varias bebidas asiáticas antes de empezar con «la ronda de carnes» que llegaba en una especie de vaca dorada. «Me lo estoy pasando como un enano», admitía al poner la carne en la plancha caliente.

El influencer seguía con tallarines de arroz con gambas, gyozas y marisco antes de llegar al postre: bingsu de matcha. Un postre coreano a base de hielo raspado, similar a un granizado, pero con una textura más suave y cremosa, a menudo comparada con la nieve y que se sirve con frutas frescas y pasta de alubias rojas. «Mirad la textura qué curiosa», decía para acabar con el festín.

«Nos hemos puesto a reventar. Han sido un total de 149 euros y el precio del menú buffet por persona es de 26,95 euros. Es un planazo para ir con la familia o en cuadrilla», finalizaba el influencer.