Varios trenes de CAF en las instalaciones de la compañía beasaindarra. DV

Bélgica vuelve a apoyar a CAF en la adjudicación del megacontrato

El auditor recomienda rechazar también el recurso de Siemens, al igual que hizo ayer con el de Alstom, y el fallo del Consejo de Estado se conocerá la próxima semana

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:54

Nuevo respaldo de Bélgica a CAF para que la compañía beasaindarra se haga con el megacontrato en el país belga, valorado en hasta 3.400 ... millones de euros, el más relevante de su historia. El auditor del Consejo de Estado ha recomendado este miércoles rechazar también el recurso que una de sus competidoras, Siemens Mobility, había presentado contra la compañía guipuzcoana por la adjudicación del contrato para la construcción de más de quinientos trenes por encargo de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB), la Renfe belga.

