Bélgica vuelve a apoyar a CAF en la adjudicación del megacontrato

Nuevo respaldo de Bélgica a CAF para que la compañía beasaindarra se haga con el megacontrato en el país belga, valorado en hasta 3.400 ... millones de euros, el más relevante de su historia. El auditor del Consejo de Estado ha recomendado este miércoles rechazar también el recurso que una de sus competidoras, Siemens Mobility, había presentado contra la compañía guipuzcoana por la adjudicación del contrato para la construcción de más de quinientos trenes por encargo de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB), la Renfe belga.

Esta manifestación del auditor se produce un día después de que también se pronunciara a favor de la empresa de Beasain, en este caso en relación al otro recurso que estaba sobre la mesa, el de Alstom, que había impugnado el proceso por segunda vez. La recomendación del auditor no es vinculante, aunque el Consejo de Estado suele seguirla. Ahora sólo falta que este tribunal dicte su veredicto sobre este asunto, que se espera conocer la próxima semana.

Los pronunciamientos del auditor han coincidido en una semana en la que este asunto ha saltado a la arena política. Si ayer fue Arnaldo Otegi el que advirtió a CAF que la «colaboración» de la compañía beasaindarra con el Gobierno israelí (el tranvía de Jerusalén que atraviesa asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados) «le puede eliminar» de otros proyectos a los que opte, hoy ha sido el turno del lehendakari, Imanol Pradales, quien ha defendido una «reflexión ética» en el contrato de CAF en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

Hay que recordar que este proceso de adjudicación está siendo extraordinariamente complejo y prolongado. Alstom y Siemens, las otras dos competidoras, ya habían recurrido la decisión a comienzos de año, alegando falta de transparencia en la evaluación de las ofertas. De hecho, en abril, el auditor del Consejo de Estado recomendó suspender la decisión de la SNCB de adjudicar el contrato a CAF, lo que llevó al tribunal a paralizar temporalmente la adjudicación. Esta primera intervención generó semanas de incertidumbre y puso de relieve las presiones políticas y sindicales a favor de Alstom, con plantas en Bélgica, que reclamaban el «peso del empleo local» como criterio decisivo.

Recorrido judicial

Tras la suspensión, la SNCB reafirmó en abril y nuevamente en julio su elección de CAF, resaltando la solidez técnica de la propuesta, el cumplimiento normativo y la disposición de la compañía a colaborar con proveedores locales, como defendió la dirección de Javier Martínez Ojinaga. Pero Alstom y Siemens no se dieron por vencidos y recurrieron por segunda vez, defendiendo que su oferta era más competitiva o que se apoyaba en mano de obra belga. En esta segunda ocasión, cuatro asociaciones se implicaron también en el segundo recurso de anulación presentado por Alstom, cuestionando «la implicación de CAF en territorios ocupados por Israel». Sin embargo, el auditor del Consejo de Estado consideró que carecían de legitimidad para intervenir en un procedimiento de contratación pública, manteniendo firme la posición de CAF.

Magnitud El contrato contempla la renovación del 50% de la flota de la Renfe belga antes de 2032

De manera que en apenas un par de días, entre el martes y el miércoles, el auditor del Consejo de Estado ha dado un espaldarazo a CAF en el proceso de adjudicación de este megacontrato. En la empresa goierritarra sólo esperan que la próxima semana se cierre este asunto de forma definitiva a favor de sus intereses para que se pueda avanzar en este pedido, de un tamaño sin precedentes en su historial.

El contrato en Bélgica, denominado el 'contrato del siglo', contempla la renovación del 50% de la flota de la SNCB antes de 2032, con trenes de doble piso capaces de transportar 54.000 pasajeros, accesibilidad universal, zonas de silencio, espacios para bicicletas y unidades eléctricas con batería que sustituyan a los automotores diésel. CAF afronta esta adjudicación en un momento de fortaleza: cuenta con más de 15.000 millones de euros en cartera de pedidos y un primer trimestre de 2025 con un beneficio neto un 53% superior al del año anterior.