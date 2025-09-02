Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en el proceso de adjudicación del contrato del 'siglo'

El auditor del Consejo de Estado belga ha recomendado este martes rechazar el segundo recurso presentado por el fabricante francés Alstom contra la adjudicación a ... la beasaindarra Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) del «contrato del siglo» para renovar la flota de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB), valorado en hasta 3.400 millones de euros. El veredicto final del tribunal, que suele seguir las recomendaciones de su auditor, se espera en los próximos días.

El proceso de adjudicación ha sido extraordinariamente complejo. Alstom y Siemens, las otras dos competidoras, ya habían recurrido la decisión a comienzos de año, alegando falta de transparencia en la evaluación de las ofertas. El Consejo de Estado dio parcialmente la razón a los reclamantes en aquel primer recurso y suspendió temporalmente el procedimiento, lo que provocó semanas de incertidumbre y presiones políticas y sindicales a favor de la compañía francesa, con plantas en Bélgica.

Incluso alcaldes locales y la principal central sindical de Alstom se habían sumado a las críticas, mientras el ministro de Movilidad belga defendía la validez del procedimiento. Tras esa suspensión, la SNCB reafirmó en abril y de nuevo en julio su elección de CAF, argumentando la solidez técnica de la propuesta, el cumplimiento normativo y la colaboración con proveedores locales.

En esta segunda ocasión, cuatro asociaciones también se implicaron en el recurso de Alstom y cuestionaron la implicación de CAF en territorios ocupados por Israel, tal y como informan desde Bélgica. Sin embargo, el auditor consideró que carecían de legitimidad para intervenir en un procedimiento de contratación pública, manteniendo firme la posición de CAF.

Según los medios belgas, la insistencia de Alstom y la aparición de nuevas alegaciones han hecho que el proceso se vuelva aún más rocambolesco, con el Consejo de Estado en el papel de árbitro definitivo. Mañana miércoles está prevista una nueva audiencia ante consejeros para analizar el recurso presentado por Siemens, tercera empresa implicada en el proceso de licitación.

Las cifras

El contrato contempla la renovación del 50 % de la flota de la SNCB antes de 2032, con trenes de doble piso capaces de transportar 54.000 pasajeros, accesibilidad universal, zonas de silencio, espacios para bicicletas y unidades eléctricas con batería que sustituyan a los automotores diésel. La puntualidad en la entrega es clave para responder al aumento de la demanda y reemplazar unidades envejecidas y propensas a fallos.

CAF afronta esta adjudicación en un momento de fortaleza, con más de 15.000 millones de euros en cartera de pedidos y un primer trimestre de 2025 con un beneficio neto un 53 % superior al del año anterior. Con la formalización del contrato belga, la compañía podría superar los 17.000 millones de euros en pedidos, consolidando su posición en Europa y en mercados como Canadá, Marruecos y Estados Unidos, donde cuenta con una planta propia en Nueva York. De confirmarse la adjudicación, sería la mayor venta internacional de la compañía hasta la fecha.