Modelo de tren de CAF similar al que se construiría en Bélgica. Lobo Altuna

Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en el proceso de adjudicación del contrato del 'siglo'

El auditor del Consejo de Estado belga recomienda rechazar por segunda vez el recurso de Alstom, lo que despeja el camino para que la beasaindarra se haga con el contrato de hasta 3.400 millones

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:16

El auditor del Consejo de Estado belga ha recomendado este martes rechazar el segundo recurso presentado por el fabricante francés Alstom contra la adjudicación a ... la beasaindarra Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) del «contrato del siglo» para renovar la flota de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB), valorado en hasta 3.400 millones de euros. El veredicto final del tribunal, que suele seguir las recomendaciones de su auditor, se espera en los próximos días.

