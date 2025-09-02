Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protesta reciente de Amnistía Internacional a las puertas de CAF. A.I.

Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

El secretario general de EH Bildu advierte que la «colaboración» de la compañía beasaindarra con el Gobierno israelí «le puede eliminar» de otros proyectos a los que opte

A. A.

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:40

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha emplazado a la compañía CAF a «pensarse muy mucho» si le conviene «prescindir» de los contratos ... firmados con el Gobierno de Israel para la puesta en marcha del tren ligero de Jerusalén, un proyecto que atraviesa asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados en un contexto en el que el país hebreo continúa su asedio y destrucción de Gaza. «Conozco bien CAF y sus cuentas, y podría prescindir de ese contrato», ha señalado Otegi en una entrevista en Radio Euskadi.

