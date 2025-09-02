Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha emplazado a la compañía CAF a «pensarse muy mucho» si le conviene «prescindir» de los contratos ... firmados con el Gobierno de Israel para la puesta en marcha del tren ligero de Jerusalén, un proyecto que atraviesa asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados en un contexto en el que el país hebreo continúa su asedio y destrucción de Gaza. «Conozco bien CAF y sus cuentas, y podría prescindir de ese contrato», ha señalado Otegi en una entrevista en Radio Euskadi.

Otegi ha explicado que Israel «esta ejecutando en Gaza el mismo plan que aplicó Hitler con los judíos», y sostiene que el hecho de que la compañía de trenes beasaindarra participe en distintos proyectos con el Gobierno israelí «le puede eliminar de algunos proyectos». El secretario general de EH Bildu ha recordado que CAF ha obtenido un contrato milmillonario en Bélgica, pero que algunos medios y partes afectadas están tratando de presionar al Gobierno belga (que acaba de anunciar que reconocerá al Estado palestino) con el argumento de que colabora con Israel para que acepte un recurso de Alstom y pueda dar al traste con ese 'Contrato del Siglo' valorado en 3.400 millones. «No creo que vaya a ocurrir, pero le renta más acabar con ese contrato con Israel y buscar el acuerdo con Bélgica», ha añadido Otegi.

El secretario general de EH Bildu ha advertido que «no quiero ser alarmista» y que piensa que la resolución del contrato de CAF con Bélgica será «favorable» pero remata diciendo que «en términos económicos y de producción industrial, colaborar con Israel en algunos proyectos te puede eliminar de otros».