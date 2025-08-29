Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Factoría de CAF de Beasain. Juan Herrero | EFE

Bélgica se reúne hoy para el recurso de Alstom contra CAF por el 'contrato del siglo'

El Consejo de Estado debe resolver sobre un asunto en el que está en juego un acuerdo de hasta 3.400 millones de euros, el mayor de la historia de la compañía beasaindarra

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:08

Bélgica analizará este viernes, por segunda vez en un mes, el denominado 'contrato del siglo'. Un pacto en el que están en juego hasta 3. ... 400 millones de euros para renovar la flota de trenes de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas –SNFB–. La pelota está en el tejado del Consejo de Estado, órgano supremo de la justicia administrativa del país, que debe resolver el recurso presentado por Alstom contra CAF. Una decisión que se espera conocer en los próximos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    La Real recibirá 5 millones por Urko
  9. 9 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  10. 10

    «Que la Real me haga este homenaje a mí es un sueño cumplido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bélgica se reúne hoy para el recurso de Alstom contra CAF por el 'contrato del siglo'

Bélgica se reúne hoy para el recurso de Alstom contra CAF por el &#039;contrato del siglo&#039;