Bélgica se reúne hoy para el recurso de Alstom contra CAF por el 'contrato del siglo'

Bélgica analizará este viernes, por segunda vez en un mes, el denominado 'contrato del siglo'. Un pacto en el que están en juego hasta 3. ... 400 millones de euros para renovar la flota de trenes de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas –SNFB–. La pelota está en el tejado del Consejo de Estado, órgano supremo de la justicia administrativa del país, que debe resolver el recurso presentado por Alstom contra CAF. Una decisión que se espera conocer en los próximos días.

El proceso en este contrato está siendo marcado por presiones políticas y sindicales a favor de Alstom. La compañía beasaindarra fue elegida a comienzos de año por la SNFB en un proceso en el que se presentaron también Alstom y Siemens. La primera impugnó la decisión en marzo por supuesta falta de transparencia en el proceso de adjudicación, aunque la SNCB concluyó su revisión en abril reafirmando su apuesta por CAF, destacando su oferta técnica, su cumplimiento normativo y su voluntad de colaboración con proveedores locales.

El contrato forma parte de un ambicioso plan de modernización del parque móvil de la SNCB, que contempla la renovación del 50% de su flota antes de 2032. Para ello, se prevé una primera compra de trenes con capacidad para 54.000 plazas sentadas y características como accesibilidad universal, zonas de silencio, espacios para bicicletas y conectividad. También se incluyen unidades eléctricas con batería para reemplazar automotores diésel.

El contrato base asciende a 1.695 millones de euros, pero puede alcanzar los 3.400 millones si se activan todas las opciones, hasta un máximo de 600 trenes de doble piso. La entrega puntual del material, subraya la SNCB, es «de una importancia muy grande» tanto para responder al aumento de la demanda como para sustituir unidades envejecidas y propensas a fallos.

CAF afronta esta situación tensa en un momento de solidez empresarial. La firma guipuzcoana ha superado por primera vez los 15.000 millones de euros en cartera de pedidos y cerró un primer trimestre de 2025 con un beneficio neto un 53% superior al del año anterior y unas ventas de 1.118 millones de euros, un 11 % más. Además de su creciente presencia en Europa, opera en mercados como Canadá, Marruecos y Estados Unidos, donde cuenta con una planta propia en el estado de Nueva York. Si Bélgica le da otra vez la razón, supondrá la mayor adjudicación internacional de su historia.