Pradales cree que CAF debería hacer una «reflexión ética» sobre su contrato en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

El lehendakari Imanol Pradales cree que CAF debería afrontar una nueva «reflexión ética» sobre si continuar o aparcar el proyecto del tranvía de Jerusalén ... que le adjudicó el Gobierno de Israel. Pradales estima que en el contexto de la «brutalidad» que se está produciendo en el genocidio israelí en Gaza, esa situación debe ponerse nuevamente «sobre la mesa», pero entiende también que la situación «no es fácil. No es o negro o blanco» y tiende la mano a la compañía al asegurar que «respetaremos las decisiones que adopte CAF».

Pradales defiende que el contrato de CAF para el tranvía de Jerusalén se firmó en 2019 respetando «la ley internacional, las normas de la ONU y haciendo una reflexión ética», y que la idea de ese tren era la de transportar a viajeros «israelíes y también palestinos». «Son trenes que todavía se están produciendo», ha añadido. Por eso, en el caso de hacer una valoración o de pedir esa nueva reflexión a la compañía beasaindarra, «hay que tener en cuenta cuándo se firmó ese contrato», ha apuntado el lehendakari en una entrevista en Euskadi Irratia.

Pero el lehendakari no esquiva que el contexto actual debe invitar a todos, incluida a la propia compañía guipuzcoana a reflexionar sobre la idóneo de seguir en ese proyecto. «Seguramente merece poner sobre la mesa la situación. No es fácil, es algo delicado y completo, pero hay distintos puntos de vista a poner sobre la mesa», ha añadido Pradales. «No es todo blanco o negro. CAF tiene ganas de seguir haciendo su camino y nosotros respetaremos la decisión de la empresa de seguir o cortar con esos contratos», ha explicado el lehendakari.

Cabe recordar que el Gobierno Vasco tiene una participación del 3% en la compañía beasaindarra, que ayer respiró al comprobar que Bélgica le daba un nuevo espaldarazo en la adjudicación del supercontrato de 3.400 millones para la renovación de la mitad de su flota rodante.

Otegi, más contundente

Estas palabras del lehendakari llegan un día después de que el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, emplazara a CAF a «prescindir de sus contratos con Israel». Otegi emplazó a la compañía beasaindarra a «pensarse muy mucho» si le conviene «prescindir» de los contratos firmados con el Gobierno de Israel para la puesta en marcha del tren ligero de Jerusalén, un proyecto que atraviesa asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados en un contexto en el que el país hebreo continúa su asedio y destrucción de Gaza. «Conozco bien CAF y sus cuentas, y podría prescindir de ese contrato», señaló el secretario general de EH Bildu.