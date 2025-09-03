Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari Pradales en una visita a las instalaciones de CAF en Beasain el pasado mes de abril. Irekia

Pradales cree que CAF debería hacer una «reflexión ética» sobre su contrato en Israel pero apoyará cualquier decisión de la compañía

El lehendakari recuerda que el contrato del tranvía de Jerusalén se firmó en 2019 obedeciendo «la ley internacional» y entiende que la situación es «compleja y difícil»

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:52

El lehendakari Imanol Pradales cree que CAF debería afrontar una nueva «reflexión ética» sobre si continuar o aparcar el proyecto del tranvía de Jerusalén ... que le adjudicó el Gobierno de Israel. Pradales estima que en el contexto de la «brutalidad» que se está produciendo en el genocidio israelí en Gaza, esa situación debe ponerse nuevamente «sobre la mesa», pero entiende también que la situación «no es fácil. No es o negro o blanco» y tiende la mano a la compañía al asegurar que «respetaremos las decisiones que adopte CAF».

Espacios grises

