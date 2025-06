Altuna III se cala su cuarta txapela Manomanista

Jokin Altuna ha logrado su cuarta txapela del Manomanista tras ganar 22-19 a Iñaki Artola este domigo en Bilbao una final en la que ... estuvo dominado durante gran parte de la misma, sometido por la pegada y la claridad en el remate del alegiarra. Argumentos suficientes para desarbolar a cualquiera, pero no al campeón, que hizo magia y se sacó de la chistera toda clase de recursos para convertir un 15-22 que parecía inapelable en un triunfo que puso en pie a todo el frontón Bizkaia, entregado a la clase del amezketarra. Artola hizo grande su victoria y así lo reconoció el propio Altuna, que puso esta txapela en lo más alto del escalafón de todas la que acumula en casa. Nadie revalidaba el título de campeón manomanista dos años consecutivos desde Aimar Olaizola 2013.

Tras un inicio fulgurante de Altuna III (10-3), Artola cambió el partido. Pasó a dominar con su pegada, muy superior a la de su rival, incapaz de encontrar el sitio y pasar a mandar. El alegiarra se adelantó 10-12, sin que su adversario enontrara la forma de poner freno a su juego, arrollador por momentos. A un golpe superior, añadía un aclaridad poco frecuente en el remate, acabando los tantos con facilidad.

Altuna se sujetaba al partido por pundonor. Pero no solo. Solo con sufrimiento no se alcanza la txapela del mano a mano. Sometido, el amezketarra buscaba aprovechar cada mínima ventaja que le concedía Artola y sumaba tantos, capacidad solo al alcance de los mejores. Del 13-15, Artola se estiró hasta el 15-19 con un guion que se repetía machaconamente, un dominio en el peloteo que tenía a Altuna lejos del frontis y en el marcador. El 15-19, que Artola se apuntó nada más volver del último descanso, parecía definitivo. La inercia no había cambiado tras el pase por los vestuarios...

Pero ahí surgió el campeón. De la nada. Cuando todos los elementos apuntaban a una victoria histórica para Artola, Altuna III se hizo con la final, con la determinación de los campeones, con esa capacidad de ver lo que nadie ve. En un santiamén, cambió la inercia del duelo. Lo que antes era azul, pasó a ser colorado. Como si nada. El amezketarra empezó a atrasar y cruzar la pelota con exactitud y violencia, y entonces fue Artola el que se vio acosado. No tuvo ni tiempo para acomodarse, porque Altuna también aceleró el rejoj. Firmó los últimos siete tantos de forma consecutiva en un momento y para cuando Artola se quiso dar cuenta, ya estaba en lo más alto del podio con su cuarta txapela, las mismas que Olaizola II, Rubén Beloki y, en otra época, Atano III. «No me lo creo», resumió el amezketarra. Una inmensa final, un enorme campeón y un fantástico subcampeón.