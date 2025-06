Jokin Altuna: «Una final durísima, ha sido increíble»

Iraitz Vázquez San Sebastián Domingo, 1 de junio 2025, 20:08 | Actualizado 20:37h. Comenta Compartir

Jokin Altuna ha conquistado este domingo su cuarta txapela del Manomanista tras vencer a Iñaki Artola en una dura final que ha visto ... perdido hasta que ha logrado dar la vuelta al marcador en el último momento. Para el de Amezketa ha sido «una final durísma. Ha dominado él, pero en los últimos tantos he conseguido dominarle yo. He pasado mucho tiempo corriendo para atrás, detrás de sus pelotazos. Al final he podido gozar de derecha y ha cambiado el partido. Ha sido increíble. No me lo puedo creer».

Altuna ha tenido que sudar para doblegar a Artola y desde el principio «sabía que tenía que dejarlo todo en la cancha hasta el final. Si llega a ser un amistoso no habría podido sacar esas fuerza, pero quería irme a casa después de entregarlo todo y estoy muy orgulloso. Me ha tocado ganar varias finales, pero esta la valoro mucho más. Artola ha pegado mucho y ha acabado muy bien el tanto, así es muy complicado, pero he seguido hasta el final y el podido cambiar el partido en el tramo final. Ha sido increíble». Altuna ya estaba entre los grandes nombres de la pelota y este domingo ha conseguido algo que no se lograba desde hace más de una década, conquistar dos txapelas del Manomanista consecutivas: «Siento una gran alegría, aún no me lo creo. No me había dado cuenta de que era el primero en ganar dos txapelas seguidas desde Aimar Olaizola en 2012 y 2013. He jugado seis finales, cuatro txapelas y dos seguidas, con 29 años. Creo que hay que valorar el camino que he hecho».

