«Tengo la sensación de que he perdido una gran oportunidad»

Iñaki Artola se marchó del Bizkaia «con pena. Tengo una sensación idéntica a la de la final del Parejas», apuntó. «Vienes a ganar y viendo ... cuánta gente viene y cuánta gente ve la final por la tele, quieres hacer un buen partido. Yo creo que lo he hecho. No ha sido mi mejor partido, pero soy consciente de que en una final es difícil que te salga un encuentro brillante por la tensión. Me voy con pena y bastante satisfecho del partido que he hecho, pero también con la sensación de que he perdido una gran oportunidad».

El de Alegia empezó mal pero «he creído en mis opciones». Reconoció que con el 15-19 se vio ganador. «Sí y no. Nunca me he visto perdedor y por eso le he dado la vuelta. Donde más cerca lo he visto ha sido en el 15-19. A veces pasa que cuando lo ves ganado empiezas a jugar más segurola y pierdes la concentración. Creo que no me ha pasado eso. He seguido centrado porque sabía que no era una gran diferencia. En su tacada final he hecho unos buenos restos, pero él ha acertado y luego ha habido un par de detalles. Ahí se me ha ido el partido», comentó un Artola que aún así reconoció que «él lo ha hecho perfecto y al final ha merecido ganar».

Las derrotas siempre son duras, pero tanto esta como la del Parejas le han dejado una enseñanza: «Antes de este partido sentía que había dado un paso adelante en mi juego. Antes podía llegar a una final, pero con más carambola. Ahora me veo en la pelea por las txapelas. Últimamente estoy bien de manos, con algunas molestias que no me impiden jugar, y mi intención es seguir en esa pelea».