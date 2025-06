Gipuzkoa, de enhorabuena

Gipuzkoa aguardó 21 años entre la segunda txapela de Atano X, en 1968, y la de Joxan Tolosa, en 1989. La espera fue todavía más ... larga, 27 años, entre el mayor éxito de la carrera del zaguero amezketarra y la aparición en 2016 de Iker Irribarria como campeón más joven de la historia. Desde aquella crucial edición, el protagonismo de la pelota guipuzcoana en la competición reina ha sido categórico. Siete de las diez últimas txapelas han recalado en este territorio: dos en Arama, cuatro en Amezketa y una en Lizartza.

No solo eso. Los manistas guipuzcoanos han copado tres finales en la última década. El Jaka-Altuna III de 2020 supuso reeditar un hito que no se alcanzaba desde el Arriaran II-Soroa de 1955, nada menos que 55 años antes. A continuación llegaron el Altuna III-Rezusta de 2021 y el Altuna III-Artola de ayer en el Bizkaia, duelos que nos han familiarizado con algo que hace no tanto, habituados a la hegemonía navarra, parecía inalcanzable.

La generación presentada por Irribarria, liderada por Altuna III y complementada de maravilla por Rezusta, Albisu, Artola, Jaka, Imaz, Peña II y compañía está en plena madurez, en un apogeo que esperan prolongar en las tres grandes competiciones. Quizá porque no ha tocado a su fin cuesta calibrar su verdadera dimensión. Le quedan páginas por escribir con la esperanza de encontrar un relevo, cuestión complicada por la talla de sus protagonistas actuales.

Las comarcas de Tolosaldea y Goierri concentran a la mayoría de los integrantes de esta hornada de pelotaris, formados en clubes como el Zazpi Iturri, el Intxurre, el Aurrera Saiaz en su momento, el Tolosa... El trabajo del voluntariado resultó fundamental y encontró al fin una recompensa. El Ilunpe de Azpeitia y el Oiarpe de Oiartzun, recientes dominadores del Interpueblos, también han contribuido a este cambio de ciclo. En paralelo a las escuelas locales de pelota, han surgido nuevos modelos, como el del Lapke de Lazkao, aglutinador de pelotaris de distintos lugares.

Sea a través de una u otra fórmula, lo importante es mantener viva la llama encendida por esta generación única y de tal relevancia que costará encontrarle relevo. Disfrutemos mientras tanto.