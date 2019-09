Laetitia Casta protagoniza un plantón en el Zinemaldia Un grupo de fotógrafos a la espera ante el Hotel María Cristina. / J.M. López La actriz francesa, una de las estrellas de este miércoles de festival, ha decido no aparecer en público INÉS RODRÍGUEZ Miércoles, 25 septiembre 2019, 17:37

Laetitia Casta es -o iba a ser- una de las grandes atracciones de este miércoles en el Festival de Cine de San Sebastián, al que acude para presentar la película 'Le milieu de l'horizon / Beyond the horizon', que puede verse dentro del ciclo Nuevos Directores. Sin embargo la actriz francesa ha decidido no aparecer en público y realizar el ritual que todas las celebridades realizan al llegar a Donostia y hacer aparición en la entrada del Hotel María Cristina.

Ante la decepción de decenas de fans que se quedaban sin ver a uno de los grandes nombres de esta edición y el enfado de los representantes de medios de comunicación -con más fotógrafos de lo habitual- que esperaban para nada, pocos minutos después de la hora anunciada (las 16.10 h.) representantes del Zinemaldia explicaban que Laetitia Casta ya estaba dentro del hotel, al que había accedido por una puerta secundaria.

La actriz francesa ya conocía Gipuzkoa, donde estuvo sin ir más lejos a principios de agosto para acompañar a su marido Louis Garrel durante el rodaje de la película de Woody Allen. También conoce sobradamente el Zinemaldia, en el que estuvo el año pasado con la cinta 'L'Homme Fidèle/ El hombre fiel' en la Sección Oficial y que se llevó el premio al mejor guion.

A quien sí se le ha podido ver esta tarde es Ken Loach. El prestigioso dirctor inglés prsenta en la sección Perlak su última obra, 'Sorry we missed you'. El doble ganador de la Palma de Oro de Cannes no aporta tanto 'glamour' pero da peso al certamen donostiarra con su presencia.