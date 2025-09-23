Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El equipo de 'Karmele', con Asier Altuna al frente, en la alfombra roja de la presentación. LOBO ALTUNA
Zinemaldia

El gran momento de los creadores vascos

La baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa deslumbra con 'Los domingos' un día después del triunfo de 'Maspalomas'. 'Karmele' completa una foto luminosa del cine vasco (y no es chovinismo)

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:07

Un día después de que 'Maspalomas', de los guipuzcoanos Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, fuera aclamada en su estreno en la Sección Oficial, ayer ... la baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa deslumbró también con 'Los domingos'. Ya hay quien le quiere dar la Concha de Oro aunque falte por ver la mitad de las películas a concurso. Los creadores vascos se encaraman a lo alto de la Quiniela DV en una jornada en la que se estrenó también 'Karmele', la poderosa historia de Asier Altuna basada en el libro de Kirmen Uribe, y Julio Medem defendía su '8' y Sara Fantova su 'Jone, Batzuetan' en Made in Spain. Si sumamos a esos títulos todos los que se muestran en las diferentes secciones, en el año en que más audiovisual vasco se proyecta en el Festival, se completa una luminosa fotografía de la creación que se vive en Euskadi. Quizás es una falsa imagen, porque el sector sigue sufriendo precariedad y problemas, pero no se trata de chovinismo: son las miradas que vienen de fuera las que más ensalzan este 'momentazo', que vivirá hoy otro episodio con la Gala del Cine Vasco y la entrega del premio Zinemira a Asier Altuna y Telmo Esnal, dos pioneros que celebran, entre otras cosas, los 20 años del estreno de 'Aupa Etxebeste', otra comedia que demostró que se podía hacer comedia en euskera con éxito popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  7. 7

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  8. 8 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio
  9. 9 Detenido por segunda vez en dos meses en Hernani con migrantes irregulares en su furgoneta y sin carné
  10. 10

    La Ertzaintza detiene a dos jóvenes por el crimen de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El gran momento de los creadores vascos

El gran momento de los creadores vascos