El gran momento de los creadores vascos

Un día después de que 'Maspalomas', de los guipuzcoanos Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, fuera aclamada en su estreno en la Sección Oficial, ayer ... la baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa deslumbró también con 'Los domingos'. Ya hay quien le quiere dar la Concha de Oro aunque falte por ver la mitad de las películas a concurso. Los creadores vascos se encaraman a lo alto de la Quiniela DV en una jornada en la que se estrenó también 'Karmele', la poderosa historia de Asier Altuna basada en el libro de Kirmen Uribe, y Julio Medem defendía su '8' y Sara Fantova su 'Jone, Batzuetan' en Made in Spain. Si sumamos a esos títulos todos los que se muestran en las diferentes secciones, en el año en que más audiovisual vasco se proyecta en el Festival, se completa una luminosa fotografía de la creación que se vive en Euskadi. Quizás es una falsa imagen, porque el sector sigue sufriendo precariedad y problemas, pero no se trata de chovinismo: son las miradas que vienen de fuera las que más ensalzan este 'momentazo', que vivirá hoy otro episodio con la Gala del Cine Vasco y la entrega del premio Zinemira a Asier Altuna y Telmo Esnal, dos pioneros que celebran, entre otras cosas, los 20 años del estreno de 'Aupa Etxebeste', otra comedia que demostró que se podía hacer comedia en euskera con éxito popular.

La dura película de Ruiz de Azua suplió en las conversaciones el hueco dejado por Angelina Jolie, que tanto juego dio en sus horas donostiarras. 'Los domingos', el relato de cómo una adolescente del Bilbao contemporáneo quiere meterse monja, agitó al público y generó los elogios de la crítica. La directora de Barakaldo atesora una intensa carrera que ya ha salido ovacionada otras veces del Zinemaldia, como ocurrió con la serie 'Querer', también dura y también excelente.

El pase de gala de 'Los domingos' fue emocionante, con una interminable ovación al equipo de la película. La víspera ocurrió lo mismo con 'Maspalomas', en una de las sesiones nocturnas del Kursaal más emotivas, porque las estrellas eran esta vez 'de casa' en el mismo escenario donde solo un rato antes había brillado la 'angelinamanía'.

Jose Mari Goenaga y Aitor Arregui, directores de 'Maspalomas', posan al lado del Kursaal antes de bajar a la playa de la Zurriola.

Para los juguetones hay hasta una metáfora de 'derbi' vasco: 'Maspalomas', tan guipuzcoana en sus creadores y en el desarrollo, 'compite' en el palmarés con 'Los domingos', tan vizcaína en su escenario. Pero lo mejor es que se trata de historias universales de relaciones humanas. Y que tienen en común la presencia de Nagore Aranburu, que participa en nada menos que cuatro producciones de esta edición (además de en las dos citadas aparece en 'Karmele' y en la serie 'Zeru Ahoak'. Y siempre funciona).

'Karmele' se presentó en Sección Oficial, fuera de concurso, con un estreno en el Victoria Eugenia al que asistió el lehendakari Pradales en su primera visita al Zinemaldia como presidente. También conecta con el público este relato de lo que fue el grupo Eresoinka y los años de la Guerra Civil y el exilio.

El Festival avanza así hacia el paso del ecuador. Ayer el 'star system' español fue protagonista, y en Sección Oficial fue más discreto el paso de 'Franz', la historia sobre Kafka de Agnieszka Holland. Decir que es kafkiana sería demasiado elogio.