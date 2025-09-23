Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
El Festival de Cine de Donostia recibe este 23 de septiembre a importantes nombres del panorama nacional e internacional
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:09
El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ver por Donostia este martes 23 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. La mayoría de directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el Hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el Hotel Londres.
Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este martes para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.
Llegadas al Hotel María Cristina
13:30 Guillermo Furiase
13:45 Paco Plaza
14:00 Ricardo Gómez
14:00 Pablo Guerrero
20:00 James Vanderbilt
20:05 Carlos Bernardino
21:20 Óscar Higares
21:20 Raúl Arévalo
21:20 Pedro Bachura
Llegadas al Hotel Londres
10:55: Laura Hojman López
13:25: Celia Rico Clavellino
