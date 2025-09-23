Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián

DV Martes, 23 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

El Festival de Cine de San Sebastián 2025 continúa sumando glamour. Tanto que a las estrellas del séptimo arte que ya se han dejado ver por Donostia este martes 23 de septiembre se les unirán importantes rostros del panorama nacional e internacional. La mayoría de directores, actores, actrices y miembros del jurado se alojarán en el Hotel María Cristina, aunque los habrá que hagan lo propio en el Hotel Londres.

Con todo, se espera que incondicionales, turistas y curiosos les den un gran recibimiento en pleno Zinemaldia 2025. Estos son los actores, actrices, directores y miembros del jurado que tienen previsto su aterrizaje en Donostia este martes para asistir al Festival de Cine de San Sebastián.

Llegadas al Hotel María Cristina

13:30 Guillermo Furiase

13:30 c

13:45 Paco Plaza

14:00 Ricardo Gómez

14:00 Pablo Guerrero

20:00 James Vanderbilt

20:05 Carlos Bernardino

21:20 Óscar Higares

21:20 Raúl Arévalo

21:20 Pedro Bachura

Llegadas al Hotel Londres

10:55: Laura Hojman López

13:25: Celia Rico Clavellino