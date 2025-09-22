«'Karmele' es el reflejo de la madurez del ecosistema audiovisual vasco»

'Karmele', la adaptación que el director Asier Altuna ha realizado de la novela-ensayo 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe, es entre ... otras cosas «el reflejo del ecosistema audiovisual vasco». De esta forma resume su productora Marian Fernández un trabajo que ha costado siete años poner en marcha y que ahora se presenta dentro de las proyecciones especiales de la Sección Oficial del Zinemaldia.

Película y libro se basan en la historia real de Karmele Urresti y Txomin Letamendi, una pareja marcada por el exilio y el compromiso político durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista. Jone Laspiur y Eneko Sagardoy interpretan a los protagonistas, acompañados por Nagore Aranburu y Javier Barandiaran. El estreno en cines de esta producción de Txinxua está previsto para el próximo 10 de octubre.

Altuna sitió muy cercano el texto de Uribe porque «en casa siempre había escuchado historias de la guerra». También le atrajo el reto de mostrar a unos personajes comprometidos en una travesía vital con mucho viaje y mucha música, porque ambos protagonistas participan de diferente forma en el grupo cultural, Eresoinka, una formación que recorrió parte de Europa «evidenciando las democracias sobre los fascismos y denunciando el golpe de Estado».

Miedos y alegrías

Kirmen Uribe está más que satisfecho con la adaptación que ha hecho el director bergarés. «Ha ido más a las personas, a sus miedos y a sus pequeñas alegrías», ha comentado el escritor en una rueda de prensa celebrada esta mañana en el Kursaal.

Jone Laspiur y Eneko Sagardoy se enfrentaron al reto de interpretar a unos personajes que cantan, bailan e incluso tocan varios instrumentos. «Fue un rodaje lleno de extra escolares, nunca pensé que aprendería a tocar la trompeta», explica el actor.

Jone Laspiur protagoniza 'Karmele'

A Laspiur, su papel de Karmele le ha dejado un gran poso – «ha sido el mayor reto de mi corta carrera»-, especialmente porque ha tenido muy presentes a sus amonas y «a muchas mujeres que crearon cultura, que fueron muy fuertes y de las que no se ha hablado hasta ahora. Es importante que se recupere su labor y su trabajo».

Sagardoy comparte la opinión y se congratula porque la historia tienga la perspectiva de una mujer cuando «hace unos años hubiese sido una película sobre un gudari trompetista y espía. Es importante que se cuente con lo que hizo Karmele y los demás somos sus acompañantes».

Tras presentarse en Donostia, la película empieza su recorrido y de momento va a viajar a festivales de Argelia y de Argentina. Para Altuna «aunque contamos algo muy local y muy nuestro, es una historia universal y considero que sí puede ser atractiva para el espectador fuera del País Vasco».