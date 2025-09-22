Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El equipo de 'Karmele', este lunes en Donostia. Gorka Estrada

«'Karmele' es el reflejo de la madurez del ecosistema audiovisual vasco»

La película dirigida por Asier Altuna narra una historia de exilio, amor y compromiso político tras la Guerra Civil

Teresa Flaño

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:31

'Karmele', la adaptación que el director Asier Altuna ha realizado de la novela-ensayo 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe, es entre ... otras cosas «el reflejo del ecosistema audiovisual vasco». De esta forma resume su productora Marian Fernández un trabajo que ha costado siete años poner en marcha y que ahora se presenta dentro de las proyecciones especiales de la Sección Oficial del Zinemaldia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  6. 6 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  7. 7 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  8. 8

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «'Karmele' es el reflejo de la madurez del ecosistema audiovisual vasco»

«&#039;Karmele&#039; es el reflejo de la madurez del ecosistema audiovisual vasco»