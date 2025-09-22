Un irrintzi a destiempo
En 2016, con 'Elkarrekin esnatzeko ordua' ('La hora de despertarnos juntos'), Kirmen Uribe difundió la figura histórica de una mujer de Ondarroa como él, Karmele ... Urresti, que simbolizó a toda una generación de vascos heridos por la Guerra Civil: el exilio a Francia; en su caso la participación en Eresoinka, aquel espectáculo internacional de danzas y cantos vascos, y el encuentro con su futuro marido Txomin Letamendi, vinculado al Gobierno Vasco en el exilio y trompetista; la escapada a la luminosa Venezuela; el regreso a una Euskadi más oscurecida de lo que pensaban, con la ilusión de luchar contra el franquismo.
Asier Altuna nos propone ahora «una adaptación libre» del libro y de la historia de la valiente Karmele. Se trata de su primer largometraje de ficción en solitario desde 'Amama' (2015), que los ritmos de gestación y financiación de mucho cine vasco siguen siendo desesperantemente lentos.
: . Guion: . Intérpretes: .
'Karmele'
-
Dirección Asier Altuna
-
Guion Asier Altuna, sobre una novela de Kirmen Uribe
-
Intérpretes Jone Laspiur, Eneko Sagardoy.
-
Fotografía Javier Agirre
-
Música Aitor Etxebarria
-
Nacionalidad España
-
Duración 114 minutos
Todo está bien contado en 'Karmele'. La historia familiar se sigue con interés. No es una superproducción pero aprovecha bien sus detalles. Luce la fotografía casi sepia de Javier Aguirre. Y, sin embargo, parece que a la corrección le faltara más desgarro, alguna singularidad fuera de lo clásico, un plus que le diese garra a una historia en general ya sabida.
Acaso donde la película alcance más personalidad sea en su muy presente apartado musical. Las canciones tradicionales y corales, más la irrupción de la trompeta jazzística, crean una atmósfera especial, la banda sonora de una época en la que lo más impactante resulta ser un irrintzi de miedo lanzado a destiempo.
