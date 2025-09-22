Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los domingos | Sección Oficial

«Es una película que habla de lo que significa hoy en día la vocación religiosa»

'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, plantea una intensa reflexión y genera un debate sobre las vocaciones religiosas

Josu Collantes

Donostia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:47

Entre la fe y el ateísmo, 'Los domingos' plantea una reflexión sobre la vocación cristiana en la sociedad contemporánea. Después de su estreno el año ... pasado con la serie Querer, Alauda Ruiz de Azúa vuelve al festival con una película que invita al espectador a adentrarse en el despertar espiritual de una joven de 17 años. «Es una película que habla de lo que significa hoy en día la vocación religiosa, contada desde la mirada de una adolescente. Creo que es un tema que todavía puede generar debate, que es uno de los objetivos de la película», ha señalado Ruiz de Azúa durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana. 

