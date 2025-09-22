Entre la fe y el ateísmo, 'Los domingos' plantea una reflexión sobre la vocación cristiana en la sociedad contemporánea. Después de su estreno el año ... pasado con la serie Querer, Alauda Ruiz de Azúa vuelve al festival con una película que invita al espectador a adentrarse en el despertar espiritual de una joven de 17 años. «Es una película que habla de lo que significa hoy en día la vocación religiosa, contada desde la mirada de una adolescente. Creo que es un tema que todavía puede generar debate, que es uno de los objetivos de la película», ha señalado Ruiz de Azúa durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana.

El filme, que compite por la Concha de Oro, narra la historia de Ainara, una joven que se enfrenta a la decisión sobre qué carrera universitaria estudiar, tal y como su familia espera de ella. Sin embargo, Ainara confiesa sentirse cada vez más cerca de Dios y plantea la posibilidad de ingresar en un convento como monja de clausura. Una revelación que sacude a su familia. Una historia que, según ha confirmado la directora -que también es guionista de la obra-, nace de un caso similar que conoció cuando era joven y que siempre le «ha llamado la curiosidad» de trabajar con este planteamiento.

Haciendo referencia a los domingos como Día del Señor, Ruiz de Azúa ha explicado que la elección del título responde a su capacidad para evocar múltiples significados. Según la directora, 'Los domingos' remite tanto a las comidas familiares de ese día como a la dualidad de lo religioso, al Día del Señor. Un día que, entre risas, no suele ajustarse a sus planes habituales: «Para mí, el domingo es un día para ver películas», comentó.

La directora, que junto al resto del equipo han recibido en el primer pase de este lunes una ovación del público al encontrarse en el hall del auditorio, ha subrayado que uno de los principales objetivos de la película es generar debate sobre la vocación religiosa que enfrentan los personajes. «Es un tema que, aunque ha perdido algo de relevancia, sigue siendo actual. El otro día veía a Karol G cantando en el Vaticano», bromeó Ruiz de Azúa.

Pero si hay alguien que se ha llevado el reconocimiento de la película, ha sido la joven Blanca Soroa, quien interpreta a la protagonista creyente. La película ha sido para ella todo un desafío: «Antes de grabar esta película no era actriz y no sabía muy bien cómo preparar el personaje, pero con las indicaciones de Alauda, poco a poco he logrado dar vida a este personaje», ha asegurado. Por otro lado, Patricia López Arnaiz, quien interpreta a la tía de la protagonista, ha reconocido el mérito del equipo de producción, ya que la mayoría de los personajes estaban muy bien construidos y ella solo tuvo que darles vida. Además, el papel no le resultó muy lejano a su propia experiencia: «Tengo una sobrina, así que me ha sido fácil conectar con el personaje», aseguraba la actriz.

Un relato lleno de ritmo

Otra idea clave para el desarrollo del filme ha sido la combinación de escenarios interiores, entre lo religioso y lo familiar, predominando conventos y las casas de los protagonistas. «Se ven muy pocos cielos en la película; lo hice sobre todo para quitar el maquillaje de los personajes y centrar la atención en ellos», ha asegurado la directora. Con estos elementos, la película consigue un ritmo propio que acompaña tanto la historia espiritual como los conflictos personales de sus protagonistas, logrando un equilibrio entre la intimidad y la reflexión.