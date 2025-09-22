Incómoda espiritualidad

Salíamos emocionados del Kursaal, con esa perfecta versión coral del 'Aitormena' de Hertzainak que cierra 'Los domingos' en nuestra cabeza, antes de iniciar una larga ... y fértil tertulia, y ya lo sabíamos. Que el 73 Festival había encontrado su película, o al menos nosotros la nuestra.

La ficcha Dirección y guion: Alauda Ruiz de Azúa.

Confiábamos en Alauda Ruiz de Azúa, la sensible realizadora de 'Cinco lobitos' y la serie 'Querer'. Pero era demasiado reto plantear un tema tan fuera de la agenda general como las vocaciones religiosas y salir airosa. Logra eso y más. Sí, nos pone delante a una chica de 17 años, Ainara, que cree recibir la llamada de Dios y se plantea hacerse monja de clausura. Sólo esta frase, no digamos ya la película, nos trae en tromba una montaña de prejuicios, el anticlericalismo que impregna nuestra sociedad, la desconfianza ante la captación de menores, la espiritualidad como rareza...

Todo esto, también la posibilidad de aceptar una decisión por respeto, o incluso por resignación, lo muestra a través de pocos y complejos personajes. Cierto es que adjudica la postura que puede ser mayoritaria (evitar que una niña, antes de vivir otras experiencias, «se meta en una secta») a la tía encarnada por Patricia López Arnaiz, que es crispada y cae mal, forzando así nuestras contradicciones (incluida que podamos mandar a nuestras hijas a un colegio religioso y luego nos suene tan irreal la jerga eclesial).

Estupenda en interpretación y realización, rica en matices, precisa, respetuosa, sutil y abierta, 'Los domingos' nos hace formularnos preguntas inesperadas y nos deja desconcertados ante la visión de una chica que quiere amar a Dios.