«La mayoría de los padres causa heridas a sus hijos como las que sufrió Kafka»

Buena parte del equipo de 'Franz', con su directora, la polaca Agnieszka Holland, y su protagonista, Idan Weiss, al frente, presentaron este lunes la película ... a concurso en la Sección Oficial. Esta coproducción entre Chequia, Alemania y Polonia propone un curioso acercamiento a la figura de Kafka, a través de un mix entre episodios de la vida del autor de 'El proceso' y su deconstrucción actual a través de las visitas guiadas por Praga. En opinión de Holland, «probablemente, Kafka no sería el mismo escritor que fue sin la relación que mantuvo con su padre que, si lees sus diarios, no era tan terrible lo que hacía. Cada una de las heridas que provocó son las mismas que causan la mayoría de los padres. Albergan temores e intentan que sus hijos cumplan sus expectativas de éxito, aunque tenga que aplastar aquello que quieren sus hijos».

Holland y Weiss incidieron en algo que ya se explicita en la película y es que «Kafka se comunicaba mejor a través de sus cartas, como hoy en día hacemos a través de emails y redes sociales, que en persona, lo cual hace que muchos jóvenes con miedo a lo analógico, y comportamientos asociados al Asperger y el autismo se identifiquen» con el escritor. «Su personalidad y su manera de ser diferente son atractivas para las generaciones jóvenes», dijo Holland, cuya hija, Kasia Adamik, dirige la película de clausura del Zinemaldia, 'Winter of the Crow'.

La realizadora aseguró que «no quería que Kafka fuera el juez de nuestra vida contemporánea», pero admitió haberse preguntado cómo reaccionaría el autor a verse convertido en merchandising. «¿Se reiría? ¿Se asustaría? ¿O diría: yo tenía razón al pedir que quemaran mis obras'?»

Idan Weiss, por su parte, aseguró haberse inspirado en Nadal a la hora de adoptar los tics de Kafka y contó que preparó el papel «encerrándome dos meses en mi piso de Hamburgo para capturar su oscuridad».