La directora polaca Agnieszka Holland, ayer en el Kursaal LOBO ALTUNA
Sección Oficial | 'Franz'

«La mayoría de los padres causa heridas a sus hijos como las que sufrió Kafka»

La realizadora polaca Agnieszka Holland presenta a concurso 'Franz', su singular acercamiento a la figura de Kafka

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:50

Buena parte del equipo de 'Franz', con su directora, la polaca Agnieszka Holland, y su protagonista, Idan Weiss, al frente, presentaron este lunes la película ... a concurso en la Sección Oficial. Esta coproducción entre Chequia, Alemania y Polonia propone un curioso acercamiento a la figura de Kafka, a través de un mix entre episodios de la vida del autor de 'El proceso' y su deconstrucción actual a través de las visitas guiadas por Praga. En opinión de Holland, «probablemente, Kafka no sería el mismo escritor que fue sin la relación que mantuvo con su padre que, si lees sus diarios, no era tan terrible lo que hacía. Cada una de las heridas que provocó son las mismas que causan la mayoría de los padres. Albergan temores e intentan que sus hijos cumplan sus expectativas de éxito, aunque tenga que aplastar aquello que quieren sus hijos».

