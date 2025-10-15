La Oreja de Van Gogh, una historia que parece una playlist: «Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo» La banda donostiarra ha sabido dejar huella en el panorama musical con sucesivos éxitos desde 1996

Teresa Flaño San Sebastián Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:46 | Actualizado 15:30h. Comenta Compartir

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh y la sensación tras repasar la historia de La Oreja de Van Gogh es la de haber escuchado un playlist con sus grandes éxitos cuya primera canción sería 'La playa', del álbum 'El viaje de Copperpot' (2000): «Te voy a escribir la canción más bonita del mundo / Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo / Un día verás que este loco de poco se olvida / Por mucho que pasen los años de largo en su vida / El día de la despedida». Una historia de triunfos, de amores y también de desamores.

Cuatro chavales donostiarras, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, que versionaban canciones de sus grupos favoritos como U2 o Pearl Jam, se convirtieron, tras la incorporación de una vocalista irundarra, Amaia Montero, en una de las bandas españolas con mayor repercusión nacional e internacional. Así comienza la historia de un grupo en el que sus miembros eligieron su nombre tras una conversación en un café, convencidos de que no pasaría desapercibido, y cuyos temas se convirtieron en himnos generacionales.

El Concurso Pop-Rock Ciudad de San Sebastián fue el punto de partida en ese camino al éxito a través de canciones pop suaves, muy pegadizas y blancas, donde la añoranza y la nostalgia tienen mucho protagonismo. La primera vez que se presentaron no lograron ganar, lo hicieron al año siguiente, en 1997, con una maqueta que incluía temas como 'Viejo cuento' y 'Dos cristales'. En esa época también formaba parte del grupo el guitarrista Luis Meyer, que lo abandonó al poco tiempo.

Contactaron con Sony y con una cazatalentos de la discográfica Epic, Jennifer Ces. Con la ayuda de Iñigo Argomaniz y de Rafa Berrio crearon material suficiente para ese LP de estreno que grabaron en Madrid en el estudio de Alejo Stivel, con el refuerzo de músicos también donostiarras como Mikel Erentxun o Txetxo Bengoetxea. El resultado fue 'Dile al sol' que se puso a la venta en mayo de 1988 con canciones que a la larga han sido emblemáticas como 'El 28'. El debut no pudo ser mejor, ganaron el Premio Ondas al Artista del Año e iniciaron una larga gira. Con su segundo LP, 'El viaje de Copperpot' –en homenaje a la película 'Los Goonies'– que incluía canciones como 'La playa' o 'La chica del gorro azul', consiguieron triunfar en Latinoamérica y vender más de un millón de copias.

Premios, diamantes y platino

Después llegaron más éxitos en forma de CD: 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003), –el primero grabado con el sello Sony y que se convirtió en preciados metales como diamante o platino por sus ventas, y en el que destacan las canciones '20 de enero' y 'Rosas'–, 'Guapa' (2006), con el que consiguieron el Grammy Latino en la categoría de Mejor álbum vocal de pop dúo o grupo, 'LOVG 1996-2006', y 'Más guapa' (2006).

Pero algo no iba bien, la promoción se redujo a cuatro sencillos, y aunque el disco alcanzó el primer puesto en España, el runrún de diferencias internas cada vez era más intenso. Hasta que todo estalló.

Primero avanzaron que se retiraban para componer su quinto trabajo, y el 19 de noviembre de 2007, Amaia Montero anunciaba «la decisión más difícil de mi vida», una frase que parece el título de uno de sus temas. Después de once años abandonaba la banda para emprender su carrera en solitario. Los cuatro músicos originarios de LOVG aseguraban por su parte que «aún nos quedan muchas canciones por escribir» y anunciaban un nuevo disco para el año siguiente compuesto «con la misma pasión». Y aunque en los comunicados emitidos por las dos partes todo eran buenos deseos para el otro, la realidad era bien diferente, la relación estaba muy deteriorada.

Buscando una voz: Leire Martínez

«Pude ver los restos de una fiesta / Restos de mi vida junto a ti / Pude ver la soledad tan cerca / Y a ti tan lejos de mí». Esta estrofa de 'Perdida', que apareció en 'Más guapa', bien podría utilizarse como reflejo de la transición que vivió La Oreja de Van Gogh. Comenzó la búsqueda de una voz femenina que sustituyese a la tan característica de Amaia Montero. No se fueron muy lejos. La elegida resultó, tal y como adelantó El Diario Vasco el 16 de mayo de 2008, Leire Martínez, una errenteriarra que había participado en la primera edición de 'Factor X' y a la que le tocó lidiar con las comparaciones con su antecesora. Los acérrimos de Montero criticaban a la banda por interpretar con la voz de Leire los temas que hasta entonces cantaba Amaia.

Tal y como habían prometido, el 2 de septiembre de 2008 el grupo, ya con la nueva voz, publicó 'A las cinco en el Astoria', su quinto álbum de estudio con temas como 'El último vals' o 'Jueves', tema que miraba al atentado terrorista del 11-M perpetrado en Madrid en 2004. A pesar de su estilo suave y sencillo, como de no querer molestar, la banda siempre se ha posicionado socialmente, sobre todo Pablo Benegas. También se animaron a grabar en acústico, 'Nuestra casa a la izquierda del tiempo' (2009), donde recuperaban una de sus canciones más emblemáticas 'Cuéntame al oído'.

Los éxitos seguían llegando traducidos en millonarias ventas, largas giras nacionales e internacionales, y también tuvieron su reflejo en casa porque el 20 de enero de 2010 recibieron el Tambor de Oro, el máximo galardón que concede el Ayuntamiento donostiarra.

En septiembre de 2011 llegó 'Cometas por el cielo', que dos años después tendría su versión en directo, y otros dos años más tarde 'Primera fila', enfocado al público del otro lado del Atlántico. En 2016 entraron de nuevo al estudio de donde surgió 'El planeta imaginario', con sencillos como 'Verano', 'Diciembre' y 'Cuando menos lo merezca'. 'Un susurro en la tormenta' vio la luz en septiembre de 2020, pero antes ya habían hecho público el primer tema del disco 'Abrázame', que salió en un momento en que este gesto estaba prohibido por la pandemia del Covid, que también obligó a suspender la gira de presentación. En este trabajo volvieron a tratar el tema del terrorismo, en esta ocasión el de ETA, con la canción 'Sirenas'.

A medida de que pasan los años y los miembros de La Oreja de Van Gogh maduran su labor musical entra en modo 'slow' –aunque no faltan largas giras–, y ponen sus miradas en otros ámbitos. Por ejemplo Leire Martínez comenzó a participar en varios proyectos de ETB y Pablo Benegas escribió el libro 'Memoria' (2024), donde habla de su infancia y juventud marcadas por el terrorismo porque su padre era el dirigente socialista Txiki Benegas.

Pero esa aparente calma no lo era tanto. Mientras se vislumbraba un acercamiento entre la banda y Amaia Montero, arreciaban los rumores sobre su regreso y por tanto se especulaba sobre la salida de Leire Martínez. «Me sorprende que, después de 16 años, todavía tenga que contestar por Amaia y que se me siga preguntando por ella. No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee». Entre tanto los fans pedían un nuevo disco «ya».

Y de nuevo estalló la bomba. El 14 de octubre hace justo un año, el grupo publicó un comunicado no firmado en las redes sociales anunciado la marcha de su cantante por «no conseguir acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo». Unos días antes, en el cierre de la gira de la LOVG en Zaragoza, interpretando 'Rosas', Leire rompió a llorar. «Y es que empiezo a pensar / Que el amor verdadero es tan solo el primero / Y es que empiezo a sospechar / Que los demás son solo para olvidar», dice la letra. Habían sido diecisiete años de trabajo en común.