Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»

J. Falcón San Sebastián Lunes, 13 de octubre 2025, 16:28 Comenta Compartir

Una página nueva, un lienzo en blanco sobre el que escribir, un nuevo capítulo de una bonita historia,... La Oreja de Van Gogh ha publicado a primera hora de la tarde de este martes una miestriosa imagen en blanco, sin ningún texto añadido más allá de los cientos de mensajes que están dejando sus fans de todo el mundo. Por su parte el perfil de Instagram de Amaia Montero ha dejado ver una imagen en blanco en algunas aplicaciones, así como espacios vacíos en su web oficial. Tras esta acción en redes sociales, El Diario Vasco ha podido saber que en las próximas horas el grupo donostiarra realizará un anuncio oficial sobre su futuro.

Con el regreso de Amaia Montero a la formación hoy en día compuesta por Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, volvería la banda a los escenarios tras la salida de Leire Martínez justo hace un años, el 14 de octubre de 2024. El panorama musical vive así expectante tras esta acción a la que se ha añadido la productora de todos ellos, la donostiarra Get in que también publica una imagen en blanco. Con sus millones de seguidores en todo el mundo en vilo, se suceden las especulaciones y mensajes de esperanza. «El regreso de la mejor, de la reina del pop», es uno de los deseos más repetidos en los comentarios a estas publicaciones en Instagram y Twitter.

«Solo juntos tiene sentido», han añadido poco despúes los componentes de La Oreja de Van Gogh a la bio de su perfil en Instagram. Pocas dudas deja para un posible retorno al origen, esta nueva página en blanco de un futuro que se escribe conjuntamente, o un nuevo comienzo para la formación original de la banda donostiarra. También su web oficial aparece completamente en blanco.

Un año de la salida de Leire Martínez

Leire Martínez, quien se unió al grupo en 2008, dejó de ser la cantante de La Oreja de Van Gogh el 14 de octubre de 2024, tras 17 años en la formación. La banda anunció la separación a través de un comunicado sin firmar, alegando que no habían logrado «acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo».

La noticia sorprendió a los fans, generando una ola de apoyo en redes hacia Leire. Por su parte, la cantante donostiarra afirmó no haber firmado el comunicado emitido por la banda. En sus primeras declaraciones en solitario, Leire expresó sentirse «traicionada» por sus antiguos compañeros ante los rumores del regreso de Amaia Montero, aunque la posibilidad de dicho regreso no la sorprendió. Leire decidió emprender con rapidez su carrera en solitario y en su primer sencillo, 'Mi Nombre', la artista abordó su salida, una canción que, según ella, nació en un momento de dolor y decepción, donde sintió que dejó de sentirse «miembro de pleno derecho».

Meses después, en abril, en una entrevista Leire Martínez mostraba más cariño hacia su exgrupo: «Casi 17 años,... honestamente, creo que todavía no he cerrado esa herida. Y además sería ridículo decir lo contrario. Al final es toda una vida junto a alguien. Primero, no quiero olvidar, porque parece que hay que olvidar para no sufrir. No, no, no. No quiero olvidar». En su respuesta, la anterior vocalista del grupo admitía también que «ha sido duro» pero que «ha habido cosas maravillosas» y señalaba que ahora se encuentra en la fase de aceptación de lo ocurrido y que «la fase de llorar ya ha pasado».

El regreso de Amaia Montero

Para entender la magnitud de un posible retorno, hay que viajar a los inicios del grupo en San Sebastián. La Oreja de Van Gogh comenzó formalmente en 1996. Inicialmente, la banda estaba formada por cuatro amigos universitarios que compartían su amor por la música: Pablo, Xabi, Álvaro y Haritz. Antes de que Amaia Montero se uniera, el grupo tocaba versiones de artistas conocidos como U2 o Nirvana. El punto de inflexión llegó en una cena de amigos, cuando Pablo Benegas escuchó a Amaia cantar canciones de The Cranberries y quedó impresionado. La irunesa fue invitada a hacer una prueba y, una vez incorporada, el grupo la consideró la fuerza que los impulsaba.

Fue tras la incorporación de Amaia cuando decidieron buscar un nombre, inspirándose en la anécdota de Vincent van Gogh y la mutilación de su oreja, naciendo así La Oreja de Van Gogh. Con Amaia como vocalista, el grupo ganó el VI Concurso Pop-Rock Ciudad de San Sebastián en 1997, lo que les abrió las puertas a Sony Music. Su álbum debut, 'Dile al sol', se lanzó en 1998. Amaia Montero fue la vocalista original durante 11 años, hasta que anunció su salida en noviembre de 2007 para iniciar su carrera en solitario.

El debut en solitario de Amaia Montero, titulado 'Amaia Montero', se publicó el 18 de noviembre de 2008, justo un año después de anunciar su marcha, dejando a la banda en pleno éxito. Montero se involucró enteramente en este trabajo, incluyendo la composición de todas las canciones. El álbum alcanzó la primera posición en la lista Promusicae en su primera semana.

El misterio de esta página en blanco compartida y la salida de Leire parecen indicar que los rumores sobre el regreso de Amaia Montero, confirmados «accidentalmente» hace unas semanas por su amiga Cayetana Guillén Cuervo, están a punto de hacerse realidad. Los seguidores esperan ahora el anuncio que podría reescribir la historia del icónico grupo de pop-rock y que confirmaría la excelente relación que han mantenido estos años los donostiarras con la irunesa, con continuos guiños desde sus redes sociales a su pasado común hace ya 30 años.