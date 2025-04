Leire Martínez habla como nunca de sus antiguos compañeros de La Oreja de Van Gogh: «Estoy muy enfadada pero...»

J.M. Viernes, 4 de abril 2025, 14:28 Comenta Compartir

Leire Martínez ha vuelto a dejar un titular en relación a sus antiguos compañeros de La Oreja de Van Gogh en una semana en la que se han desatado de nuevo los rumores acerca del posible regreso de Amaia Montero al grupo donostiarra.

Un sinfín de especulaciones que ahora vuelve a tener su enésimo capítulo meses después del comunicado en el que los integrantes de La Oreja de Van Gogh anunciaban que separaban sus caminos con Leire Martínez, cuestión que no gustó a la intérprete tal y como ha reconocido en el podcast 'Estirando el Chicle'.

«¿Te ha costado cerrar esta etapa? Al final han sido casi dicesiéis años, ¿no?», le preguntaba Victoria Martín, copresentadora del espacio a la excantante de La Oreja de Van Gogh.

Una cuestión de la que no rehuía Leire Martínez en su respuesta señalando que «está muy enfadada con sus antiguos compañeros».

«Casi dieciesiete, sí. Honestamente, creo que todavía no la he cerrado. Y además sería ridículo decir lo contrario. Al final es toda una vida junto a alguien. Primero, no quiero olvidar, porque parece que hay que olvidar para no sufrir. No, no, no. No quiero olvidar».

En su respuesta, la anterior vocalista del grupo admitía también que «ha sido duro» pero que «ha habido cosas maravillosas» y señalaba que ahora se encuentra en la fase de aceptación de lo ocurrido y que «la fase de llorar ya ha pasado».

No obstante, en la conversación, cuyo programa completo verá la luz el próximo domingo, Leire Martínez se abría como pocas veces ha hecho hasta ahora para hablar de sus antiguos compañeros. «En los equipos de trabajo tienden a generarse roles y dinámicas. Estoy tranquila porque creo que lo he intentado todo. Ahora estoy muy enfadada con ellos, pero les voy a querer toda la vida», comentaba.