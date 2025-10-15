Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido» El grupo donostiarra comparte en redes sociales un vídeo con un nuevo tema en el local de ensayo de San Sebastián

Amaia Montero interpreta la nueva canción 'Inspiración' de La Oreja de Van Gogh

L. Ochoa y J. Medrano Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:01 | Actualizado 16:05h.

La Oreja de Van Gogh ha anunciado la vuelta de Amaia Montero al grupo con una nueva canción. El tema acompaña al comunicado que el grupo donostiarra ha colgado en sus redes sociales para anunciar su regreso con la vocalista irundarra tras la salida de Leire Martínez hace justo un año.

En el vídeo, se ve a Amaia cantando esta nueva canción, que Álvaro Fuentes (guitarra), Haritz Garde (batería) y Xabi San Martín (piano) acompañan con sus acordes. La sesión está grabada en su local de ensayo en Donostia el pasado 10 de octubre. En las imágenes no está Pablo Benegas, quien no acompañará a LOVG en esta nueva etapa.

Por otro lado, a pesar de que en el rótulo aparece la palabra 'Inspiración', desde la promotora aseguran que no se trata del título del nuevo tema del grupo.

Es la primera vez desde 2007 que Amaia Montero, tras decidir dejar el grupo donostiarra para iniciar su carrera en solitario, vuelve a cantar con los integrantes originales del grupo, a excepción de Benegas. En el vídeo, de un minuto y 40 segundos de duración, Amaia, Álvaro, Xabi y Haritz se intercambian miradas cómplices, como las que hace 30 años les unieron por primera vez.

Con este anuncio, los fans de LOVG no solo celebran el regreso de Amaia, sino también que podrán disfrutar de nueva música del grupo. «Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando las anteriores», ha indicado el grupo en el comunicado.

Aunque el grupo no ha detallado de momento fechas para su reaparición, se espera una gira de conciertos para presentar esta y otras nuevas canciones y revivir sus grandes éxitos. Según ha podido saber este periódico, uno de estos conciertos será en Donostia.

La letra de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh en la vuelta de Amaia Montero al grupo es la siguiente:

«Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido

Tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo

Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer

No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever

Soy impulso, soy reflejo, soy instinto y valentía

Lo que haces sin querer y lo que en realidad querías

Soy el deseo que aún pides, tengas los años que tengas

El instante de silencio antes de soplar las velas

Soy tus sueños y proyectos peleando contra el miedo

Aunque mi escudo es de cartón, mi corazón es puro acero

Soy la voz de tu ilusión, de 'se puede aquí y ahora'

Tu reflejo en el espejo cuando dices: «¡A por todas!»

Y no hay mares sin sus ríos y no hay ríos sin sus gotas

Y que pase lo que pase, yo sujetaré tu antorcha

Porque yo soy lo que sueñas, soy tu fuerza creadora

Yo soy sacudirse el polvo y gritarle al viento en contra

Que mañana espero aquí, a la misma hora