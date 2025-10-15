Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momento de la grabación de la banda con Amaia y Haritz. LODVG

Lee el comunicado íntegro del regreso de La Oreja de Van Gogh: «Hemos estado un año en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo»

La banda confirma en su regreso que llevan un año trabajando en la capital con Amaia Montero y señala que Pablo Benegas se retira «un tiempo»

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:07

La Oreja de Van Gogh regresa a la música. Con Amaia Montero pero sin Pablo Benegas. Así lo ha confirmado el grupo este miércoles en lo que era un secreto a voces y lo han hecho con un comunicado en el que describen ese nuevo proceso.

Lee a continuación el comunicado que ha trasladado la banda en su web y redes:

«Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?

La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando las anteriores.

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino.

Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia».

