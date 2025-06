Listos para Anoeta: así será el primer concierto de Bruce

Llegó la hora. La cita es a las 21.00 en el estadio de Anoeta. A esa hora 40.000 espectadores llenarán el recinto para ... aplaudir a Bruce Springsteen en su cuarto concierto en Donostia, después de sus éxitos en 2008, 2012 y 2016. Será como una final deportiva en la que esta vez ganamos todos. Y como si fuera realmente un encuentro futbolístico, sus participantes viven las horas previas «concentrados»: cada uno a su manera.

El protagonista principal, Bruce Springsteen, apenas se dejó ver después de su multitudinaria llegada del jueves. Si salió de su alojamiento, el hotel María Cristina, frente al que hay seguidores prácticamente todo el día, lo hizo de manera discreta. En algún momento se asomó a las ventanas para disfrute de sus fans. Recuerdan en su entorno que el verano pasado se vio obligado a suspender conciertos en la gira europea por su afonía, lo que le lleva a cuidar especialmente la voz en este nuevo 'tour'. Su plan de hoy es acudir a primera hora de la tarde a la prueba de sonido y quedarse ya en el estadio hasta el comienzo del concierto. Después será ya el momento de «hacer turismo» antes de su segundo recital donostiarra, el martes.

Los acompañantes del equipo Springsteen sí disfrutan ya de Donostia. Steven Van Zandt y otros músicos ya aprovecharon la misma noche del jueves para cenar en el Via Fora, junto al Urumea, y el emblemático músico de la E Street Band protagonizó ayer por la tarde un encuentro con sus seguidores en la FNAC. El músico del eterno pañuelo en la cabeza presentó su autobiografía y dedicó ejemplares a los cientos de seguidores que ordenadamente habían hecho cola según las instrucciones facilitadas por la organización.

Entre los fieles se encontraban muchos de los aficionados que han llegado de otros territorios y de Francia para asistir a los dos únicos conciertos de Springsteen este verano en España. Hoy se sumarán decenas de autobuses procedentes de lugares más cercanos. El transporte público también se ha reforzado y habrá servicios especiales tras el concierto, que durará en torno a las tres horas si se mantiene la tendencia de sus últimas actuaciones.

No son los únicos que se refuerzan: los bares de la zona de Anoeta vivían aún ayer un zafarrancho para abastecerse, fundamentalmente de cerveza. «Tenemos el triple de barriles de cerveza que para uno de los grandes partidos de la Real», decía Ander, del Txamarta, uno de los bares más cercanos al estadio. «El público de los conciertos consume bastante más que el del fútbol». A los responsables del Victoria 10, el local de la torre de Anoeta donde estuvo La Venta de Curro, «los conciertos nos recuerdan a los grandes partidos de rugby, con la misma gente entusiasta, igual de animada... y de consumidora de cerveza».

El mayor protagonismo de las vísperas recae en los fans que desde hace días mantienen la 'cola' para entrar en primer lugar en el estadio, ese sistema por el que firman tres veces al día y garantizan su acceso prioritario. Ayer ya eran más de 500 los apuntados para hoy, que viven ese rito como una manera de vivir anticipadamente la fiesta del rock, según explicaba uno de los presentes. Tras la 'firma' de las siete de la tarde algunos de los asistentes sacaron guitarras y los reunidos cantaron algunos de los himnos del Boss. Lo curioso es que esa cola coincide con la que ya está en marcha para el martes, con más de 150 apuntados para ese día.

Alas seis de la tarde se abrirán las puertas del estadio y a las nueve de la noche comenzará el concierto, con previsiones de buen tiempo y menos calor que el sufrido en San Sebastián los días precedentes. Los técnicos ultimaban ayer el montaje, con las tres grandes pantallas tras el escenario que permitirán ver los detalles. En escena, junto a Springsteen y los clásicos de la E Street Band, estará la amplia compañía de músicos y voces que participa en esta larga gira.

Como ya ocurrió el año pasado con Rammstein y la semana pasada con Fermin Muguruza, el escenario está situado en la zona más próxima a la torre de Anoeta, en contra de lo que ocurría hasta ahora. Es una de las novedades que trajo consigo la supresión de las pistas de atletismo y la 'reconversión' del estadio en campo de fútbol.

Los anteriores pasos de esta gira, 'The Land of Hope and Dreams', permiten hacerse una idea de cómo será el encuentro de hoy, aunque es sabido que Springsteen introduce cambios en cada concierto. En Frankfurt, donde mantuvo sus mensajes políticos de crítica a Trump, abrió con 'No Surrender' y continuó con 'Land of Hopes and Dreams'.

«A pesar de los solemnes mensajes en ningún momento dejó de lado el espectáculo, que mantuvo la energía durante las tres horas », según los diarios germanos. Springsteen guardó los temas más conocidos para el final, con 'Born to Run', 'Bobby Jean' y 'Dancing in the Dark', y cerró el show con una canción de Bob Dylan, 'Chimes of Freedom', para que «se os conmueva el corazón de camino a casa».