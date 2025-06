Cancionero para los hijos de 'Las uvas de la ira'

Alberto Moyano y Paula Dalla Fontana San Sebastián Sábado, 21 de junio 2025, 00:07 Comenta Compartir

El 4 de noviembre de 1980 Ronald Reagan ganó sus primeras elecciones presidenciales. Al día siguiente, un joven Bruce Springsteen inmerso en la gira de 'The River' se subió en la ciudad de Tempe al escenario de la Universidad del Estado de Arizona y, además de ofrecer un concierto para la Historia, en un momento de su actuación dijo: «Tíos, no sé qué pensáis vosotros de lo que pasó anoche, pero yo creo que fue bastante aterrador». Acto seguido, el cantante y su banda estallaron al unísono en una interpretación de 'Badlands' que aún pone los pelos de punta: «Seguiremos presionando hasta que se entienda / Y estas tierras baldías comienzan a tratarnos bien». Que cuatro años después los responsables de campaña de Reagan quisieran apropiarse de 'Born in the USA' sólo puede leerse en clave de desfachatez.

19 de julio de 1988, Berlín Este. Hay dudas sobre cuánta gente asistió a aquel concierto, se habla de 160.000. Ante todos ellos Springsteen dijo: «No estoy a favor o en contra de ningún gobierno. He venido a tocar rock and roll con la esperanza de que algún día derribe todas las fronteras». Y al menos en lo que respecta a la que partía en dos Berlín, la profecía se cumplió: cayó al año siguiente.

SOBRE OBAMA «He visto y escuchado lo suficiente como para saber cuál es mi postura. El senador Obama, en mi opinión, está una cabeza y unos hombros por encima del resto» SOBRE OBAMA «He visto y escuchado lo suficiente como para saber cuál es mi postura. El senador Obama, en mi opinión, está una cabeza y unos hombros por encima del resto» SOBRE OBAMA «He visto y escuchado lo suficiente como para saber cuál es mi postura. El senador Obama, en mi opinión, está una cabeza y unos hombros por encima del resto» SOBRE REAGAN ««Tíos, no sé qué pensáis vosotros de lo que pasó anoche (la victoria electoral del republicano), pero yo creo que fue bastante aterrador» SOBRE REAGAN ««Tíos, no sé qué pensáis vosotros de lo que pasó anoche (la victoria electoral del republicano), pero yo creo que fue bastante aterrador» SOBRE REAGAN ««Tíos, no sé qué pensáis vosotros de lo que pasó anoche (la victoria electoral del republicano), pero yo creo que fue bastante aterrador» SOBRE EL MURO DE BERLÍN, EN 1988 «No estoy a favor o encontra de ningún gobierno. He venido a tocar rock and roll con la esperanza de que algún día derribe todas las fronteras» SOBRE EL MURO DE BERLÍN, EN 1988 «No estoy a favor o encontra de ningún gobierno. He venido a tocar rock and roll con la esperanza de que algún día derribe todas las fronteras» SOBRE EL MURO DE BERLÍN, EN 1988 «No estoy a favor o encontra de ningún gobierno. He venido a tocar rock and roll con la esperanza de que algún día derribe todas las fronteras» SOBRE LA CRISIS DE LAS SUBPRIME «El banquero sigue engordando / El obrero sigue adelgazando / Todo ya ha ocurrido antes /Y ocurrirá de nuevo» (del tema 'Jack of All Trades') SOBRE LA CRISIS DE LAS SUBPRIME «El banquero sigue engordando / El obrero sigue adelgazando / Todo ya ha ocurrido antes /Y ocurrirá de nuevo» (del tema 'Jack of All Trades') SOBRE LA CRISIS DE LAS SUBPRIME «El banquero sigue engordando / El obrero sigue adelgazando / Todo ya ha ocurrido antes /Y ocurrirá de nuevo» (del tema 'Jack of All Trades') SOBRE TRUMP « Era el escenario ideal para un demagogo. Y aunque no puedo creer que este imbécil apareciera, para algunos era el candidato ideal» SOBRE TRUMP « Era el escenario ideal para un demagogo. Y aunque no puedo creer que este imbécil apareciera, para algunos era el candidato ideal» SOBRE TRUMP « Era el escenario ideal para un demagogo. Y aunque no puedo creer que este imbécil apareciera, para algunos era el candidato ideal» SOBRE LOS INMIGRANTES «Hay una gran población migrante que vive y ha transformado Freehold (su localidad natal) de una manera muy vibrante» SOBRE LOS INMIGRANTES «Hay una gran población migrante que vive y ha transformado Freehold (su localidad natal) de una manera muy vibrante» SOBRE LOS INMIGRANTES «Hay una gran población migrante que vive y ha transformado Freehold (su localidad natal) de una manera muy vibrante» AUX STEP FOR JS

Aunque el compromiso politico del músico estadounidense se ha hecho más explícito en este siglo XXI, a raíz de la 'guerra contra el terror' desatada por George W. Bush, lo cierto es que siempre ha sabido de qué lado colocarse. Su confrontación con las derechas que en sus distintos formatos han pululado por Estados Unidos atraviesa su obra. Su abierto enfrentamiento con Donald Trump es tan sólo el último episodio en el periplo vital de quien no hace ni falta que se reivindique como heredero de la larga tradición de la música protesta estadounidenses. Alguien llamado a ser otro hijo de 'Las uvas de la ira' –el libro que cambió su vida–, y que escapó de ese destino por la trampilla del rock. «Lo personal es político». No acuñó Springsteen la manoseada expresión, pero la hizo suya.

Que nadie espere elaborados pensamientos, ni prolijos análisis: los posicionamientos políticos de Springsteen obedecen a la reacción instintiva de un producto de la clase obrera del siglo pasado, de alguien que, según propia confesión, se ha pasado la vida cantando al proletariado sin haber trabajado jamás en una fábrica, algo que por otra parte tampoco hizo nunca don Carlos Marx.

Ese cable solidario con los más desfavorecidos que atraviesa toda su discografía emerge de forma explícita en 'The Ghost of Tom Joad', disco monográfico levantado a partir de la novela de John Steinbeck y que enlaza con otra etapa posterior del músico: la que dedicó a versionear el combativo repertorio del cantautor protesta Pete Seeger. En medio, publicó 'The Rising' como reacción a los atentados del 11-S y respuesta a las consiguientes políticas de la Administración Bush. La crisis económica desatada por las 'subprime' también fue abordada en unos durísimos términos que ni el rock radical vasco: «Si tuviera un revólver / Buscaría a los bastardos y dispararía sin dudar», cantaba allá por 2012 en 'Jack of All Trades'.

En este cuarto de siglo, ha apoyado a todos los candidatos demócratas que se han presentado a la Presidenciales, pero ha sido con Barack Obama con quien el músico ha hecho síntesis desde el punto de vista político y también personal. Amén de en conciertos de apoyo a su campaña e incluso una gira en compañía del matrimonio Obama, esta complicidad se ha traducido en el libro de conversaciones 'Renegados: Born in the USA. Sueños. Mitos. Música'.

Era inevitable su enfrentamiento a un Trump que encarna en su forma más brutal todo lo que Springsteen ha detestado y detesta. A las críticas del músico ha replicado en su infantil y amenazante tono el ocupante de la Casa Blanca. El último golpe de este intercambio dialéctico se lo ha apuntado el músico que, en una entrevista publicada ayer en The New York Times, tilda a Trump de «imbécil» y sobre la cacería de inmigrantes, añade: «Lo que está sucediendo en este momento me parece repugnante y una terrible tragedia».

Temas

Historias visuales

Comenta Reporta un error