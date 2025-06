La banda sin la que no se podría explicar todo esto La carrera del 'Boss' tocó el cielo con The E Street Band y flojeó cuando se alejó de ella. Pese a las bajas y los parones, su columna vertebral aún se mantiene en activo

A pesar de que en algunos momentos ha parecido que Bruce Springsteen ya no sabía qué hacer para deshacerse de su banda -al menos, en el estudio de grabación-, lo cierto es que no sería posible entender el éxito, creativo y comercial, del músico sin una formación que rápidamente se acostumbró a funcionar como una apisonadora. Bruce ha sido el mayor beneficiado, pero de la calidad de la banda da cuenta la lista de músicos que reclamaron sus servicios: de Bob Dylan, Meat Loaf, Neil Young y Lou Reed a David Bowie, Peter Gabriel, Stevie Nicks, Ringo Starr, Southside Johnny, Lady Gaga o Aretha Franklin.

El grupo como tal se formó en 1972 con Garry Tallent, Clarence Clemons, Danny Federici, Vini Lopez y David Sancious en sus filas, aunque no fue hasta dos años más tarde cuando se bautizó con su ahora mundialmente famoso nombre. En 1974 ingresaron en la banda Roy Bittan en los teclados y Max Weinberg en la batería, y un año después lo hizo Stevie Van Zandt. Medio siglo después y a pesar de las bajas, los cambios en la formación y los parones impuestos por el 'Jefe', la espina dorsal del grupo sigue en activo y su sonido se mantiene inconfundible, aunque también es cierto que a medida que cumplían años aumentaba la presencia de otros músicos en el escenario. A continuación, un breve repaso a algunos de los músicos que han acompañado a Bruce Springsteen en este largo viaje.

Stevie Van Zandt. Cómplice y 'consigliere' de Springsteen en los primeros años de su carrera, su peso específico se fue reduciendo progresivamente a manos del periodista reconvertido en mánager, Jon Landau. El disco 'Born in the USA' incluyó la despedida de Bruce a un Van Zandt que inició una carrera en solitario como Little Steven & Disciples of Soul. Tres lustros después regresó, asumió que su papel ya no iba a ser el que era y ahí continúa. Nadie le ha hecho mejores coros al 'Boss'.

Nils Lofgren. El guitarrista que entró en 1984 para sustituir a Van Zandt y que se quedó cuando este último regresó a la banda. Miembro fundador de los Crazy Horse de Neil Young y con una discreta carrera en solitario, en escena marca presencia con sus célebres volteretas, menos frecuentes en los últimos años. A modo de anécdota, es el único miembro del grupo que ha actuado en solitario en Gipuzkoa: fue a principios de los noventa, en la sala Txitxarro.

Roy Bittan. Es el único miembro de la banda que ha participado en todas las grabaciones de estudio del 'Boss'. «Sobrecualificado» pianista para lo que exige el repertorio de Springsteen -en palabras de Van Zandt-, su instrumento retumba en los estadios en la intro de algunos de los mejores temas del repertorio.

Max Weinberg. Junto a Garry Tallent, base rítmica de la E Street Band. En la primera etapa de su carrera, su forma de tocar la batería le ocasionó algunas lesiones en las manos que desembocaron en varias operaciones. Ahora, continúa siendo uno de los pilares de la banda, aunque ha rebajado la intensidad de su golpeo. Ha colaborado como músico en varios programas de la televisión estadounidense y, como el 'stone' Charlie Watts, mantuvo una banda de jazz en paralelo a su carrera más conocida.

Garry Tallent. El imperturbable bajista de la E Street Band mantiene un perfil bajo en el escenario, aunque infalible a las cuerdas de su instrumento. Ha sido productor de un puñado de discos y es probable que acuda a la firma del libro de fotos de su compañera, Nicki Germaine, el próximo lunes 23 en la librería Donosti.

Danny Federici. Organista y teclista de Springsteen desde los albores de su carrera musical, mantuvo en los inicios una difícil relación con David Sancious, aunque se asentó tras la salida de éste. Formó parte del sonido marca de la casa de la banda, hasta que en 2007 tuvo que abandonar la gira, afectado por un melanoma que le causaría la muerte al año siguiente. Su exmujer, Kathlynn Helmeid, a la que conoció durante la gira del 'Born in the USA', había fallecido un año antes.

Clarence Clemons. Durante años circuló un chiste sobre que el único afroamericano que se podía encontrar en un concierto de Springsteen estaba en el escenario. Chanzas aparte, Clemons fue el saxofonista que el cancionero de Springsteen necesitaba en su mejor etapa. Para la historia queda su solo de más de dos minutos en 'Jungleland'. Falleció en 2011 y en una decisión que sólo se entiende por el 'relato' de The E Street Band como una comunidad, la persona elegida para sustituirle fue su sobrino Jake, con el que Springsteen confiesa haber tenido sus más y sus menos en los primeros tiempos de su incorporación a la banda. En cualquier caso, no hay muchos saxos en los últimos 'Springsteens'.

Patti Scialfa. Entró en el grupo en 1984 para hacer los coros tras la salida de Stevie Van Zandt y acabó convertida en la mujer de Bruce y madre de sus tres hijos. Musicalmente no es ni pretende aportar gran cosa, aunque sí permitía a la pareja interpretar a dúo algunos temas en los que jugaban con la seducción. Trabajó en el 'Dirty Work' de los Stones y en el primer disco en solitario de Keith Richards. Desde 2018 padece un mieloma múltiple.

Otros miembros. A partir de 2009, otros músicos han reforzado a la banda. Es el caso de Soozie Tyrell al violín, coros, percusión y guitarra acústica; Charles Giordano, al órgano, sintetizadores y acordeón; Cindy Mizelle y Curtis King, con la percusión y los coros; Jay Weinberg, hijo de Max, en la batería; y Curt Ramm, a la trompeta.

