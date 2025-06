Guía útil para el concierto de Bruce Springsteen en Anoeta: horarios, objetos prohibidos, transporte público, etc. El concierto comienza a las 21 horas, pero las puertas de Anoeta abrirán a las 18h. No se puede entrar con cascos, paraguas, alcohol o mochilas muy grandes

Amaia Chico San Sebastián Viernes, 20 de junio 2025, 22:36

Quedan horas para que se abran por primera vez las puertas de Anoeta para recibir a las miles de personas que asistirán esta noche y el martes a la doble cita con Bruce Springsteen. Pero el montaje del espectáculo lleva días en marcha, con especial intensidad en las últimas horas, cuando los técnicos y operarios rematan contrarreloj todos los detalles del interior y el exterior del estadio para garantizar que nada falle durante el show del 'Boss' y The E Street Band. Las tres recomendaciones más importantes: acudir con tiempo, hacerlo en transporte público y aunque no hará tanto calor como ayer, ir bien equipado para protegerse del sol.

1 Horarios Apertura de puertas a las 18.00, y no se puede salir

Aunque los alrededores de Anoeta estarán llenos desde la mañana y los músicos no tocarán las primeras notas de sus guitarras hasta las 21.00 horas, las puertas del estadio se abrirán a las 18 horas. El mapa que acompaña esta información indica las entradas y la ubicación de servicios, pero fuera del estadio también se han colocado paneles con información sobre la situación de las puertas que corresponden a cada una de las entradas. La organización recomienda comprobar la puerta especificada en la entrada y dirigirse a ella.

Los menores de 16 años deben ir acompañados de alguno de sus progenitores o tutor legal, y está prohibida la entrada a menores de 6 años.

2 Transporte público Refuerzos en los servicios de Dbus, Euskotren y taxis

La primera y más útil recomendación es acudir hasta el estadio en transporte público. Para quienes opten por desplazarse en tren durante toda la noche del sábado a domingo habrá servicios cada hora en ambos sentidos en las líneas E2 Lasarte/Oria-Hendaia y E5 Amara - Altza. Asimismo, se reforzará en los momentos en los que se prevé mayor afluencia de gente, incluyendo un tren especial desde Anoeta a Zumaia a las 00:47 horas. El martes también habrá salidas especiales de trenes nocturnos desde Anoeta hacia Hendaia, Lasarte-Oria, Altza y Zumaia con el fin de ofrecer una alternativa de transporte público para los desplazamientos de vuelta.

Dbus también refuerza su servicio antes del concierto. Lo hará entre las 17 y las 18h, cuando habrá autobuses cada cuarto de hora, y de 18 a 21h, con un bus especial cada siete minutos entre la Policlínica y Anoeta para bajar desde los parkings disuasorios de Illunbe, cuyo acceso desde la subida a Hospitales está abierto desde ayer, y Miramon. Eso sí, además de las habituales líneas 28 y 17. Asimismo, desde el Boulevard las líneas 28 y 26 contarán con servicio cada pocos minutos desde las 17.30.

Desde Gros la línea 17 también dispondrá de refuerzos cada 12 minutos a partir de las 18.00. Y desde el Antiguo habrá una línea especial cada 10 minutos a partir de las 17.00, con el servicio habitual de la línea 24 Altza-Gros-Antiguo-Intxaurrondo cada 30. Desde Altza, Intxaurrondo y Egia se reforzarán los servicios de la línea 27. Y desde Bidebieta, Herrera o Ategorrieta, los de la 24. Desde Martutene y Loiola se mantendrán los habituales de la línea 26. Y desde Aiete, los de la 3. Al acabar el concierto, a las 00.00 y 00.15 horas aproximadamente, se ofrecerán servicios especiales a Gros, Ategorrieta, Bidebieta, Centro-Boulevard, Egia, Intxaurrondo, Altza, Riberas, Loiola, Martutene, Hospitales-Parking Miramón, Igeldo y Aiete-Miramon.

Los taxis de Donostia y de las localidades limítrofes que operan en la ciudad también estarán al máximo de su capacidad.

3 Objetos prohibidos Mochilas grandes, alcohol, cascos o ropa con tachuelas

Tal y como aparece recogido en la letra pequeña de las entradas, la organización advierte de que una vez dentro del estadio no se podrá salir y volver a entrar. Y también lo hace sobre unos cuantos objetos o elementos prohibidos. Cualquier bolsa o mochila no puede superar los 20 litros de capacidad y también está prohibido introducir cualquier tipo de arma o elementos susceptibles de ser utilizados como tal (espray de defensa personal, paraguas, palos, pancartas, palos selfie...). No se permiten cascos, monopatines, patines, cámaras no compactas, equipos de grabación de audio o vídeo, punteros láser, bengalas, prendas de vestir con tachuelas o pinchos, joyería tachonada o cadenas largas.

También está prohibido meter alcohol, envases superiores a 50 cl., neveras duras o blandas. No se dice nada de los bocatas.

4 Autobuses organizados Servicios especiales desde Bilbao, Pamplona o Madrid

Muchos de los asistentes que llenarán Anoeta harán viajes de ida y vuelta exclusivamente para ver al 'Boss'. Muchos cambiarán el coche privado o los autobuses de línea por otros organizados que les recogerán tras el concierto de vuelta a casa. Hay viajes preparados desde Bilbao, Burgos, Zaragoza, Estella, Pamplona, Logroño, Madrid, Santander o Valladolid.

5 Previsión de tiempo Máximas de 24º y sin amenaza de lluvia

Aunque la temperatura en el estadio irá subiendo grados conforme se llene con las más de 40.000 personas, la meteorología será más que agradable. Euskalmet prevé una jornada más suave que la de ayer, en la que la máxima en Donostia se quedará en 24 grados y la mínima no bajará de 19. No se espera lluvia en la costa. Según el pronóstico, a primera hora de la mañana el viento pasará a soplar del noroeste en la costa y el cielo se cubrirá de nubes bajas. No parece que vaya a aparecer mucho el sol, como días atrás, pero las tormentas que pueda haber se quedarán en el interior. Aemet también da cero probabilidades de lluvia, un día nublado, y baja un poquito más la temperatura máxima, que a la hora de entrar en Anoeta rondará los 20 grados.

