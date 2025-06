«En mi música es mi mayor inspiración»

La música y Bruce Springsteen han marcado la vida de Karen Ortiz de Guinea. Esta compositora, multiinstrumentista y cantante donostiarra ha hecho «lo imposible» por ... verle actuar en directo, le ha regalado «temas creados para él» y ha tenido la oportunidad de saludarle personalmente en sus visitas a Donostia. Ahora quiere regalarle un tema compuesto por ella, y que incluirá en el disco en solitario que publicará a finales de este año. «En mi música me ha influido mucho, es mi mayor inspiración», admite, «porque tiene una fuerza increíble, pero también mucha sensibilidad».

Karen 'descubrió' al artista neoyorquino a los doce años, «supongo que se lo debo a mi hermano, que solía poner su música en casa». Escuchó 'Live/1975-85', el primer álbum en directo del músico estadounidense, y «todo cambió, fue como un estallido y me enamoré». Para entonces, disfrutaba adaptando canciones para interpretarlas con su acordeón, y a partir de ese momento empezó a tocar canciones del Boss, «ponía sus temas en la minicadena y las adaptaba para tocarlas con el acordeón, imaginaba que era una integrante más de la E Street Band».

Ver actuar en directo al Boss se convirtió entonces en uno de sus grandes sueños. Y esa oportunidad llegó en abril de 1999. El concierto que ofreció en Barcelona fue el primero al que acudió Karen, acompañada por su madre, otra gran aficionada de la música de Springsteen. «Hicimos cola durante horas para poder verlo desde la primera fila. Y lo conseguimos. Verlo tan de cerca, que te salude... fue algo increíble». Aquel mismo año lo volvieron a ver en los conciertos que ofreció en Zaragoza y Madrid. Y desde entonces ha acudido a medio centenar de conciertos «más o menos, ya no llevo la cuenta...».

En 1999 fue la primera ocasión en que Karen pudo acercarse al cantante para pedirle un autógrafo. Fue en Madrid. En Barcelona, en primera fila, aguardando a que arranque el concierto. Las horas de espera al sol se reflejan en su cara. Fotografía y autógrafo dedicado por el cantante que la madre de Karen enmarcó y ella guarda con especial cariño. 1 /

Más allá de los conciertos, Karen puede presumir de haberle conocido y saludado personalmente. «Esa pasión que sentía por él me llevó a meterme en un estudio y grabar un cd con sus canciones adaptadas al acordeón, que conseguí dárselo en 2005 en Madrid, en la entrada del Hotel Palace. Me dijo que lo iba a escuchar, y al día siguiente, cuando se iba, me dijo que le había gustado. Fue algo increíble». Y este episodio además tuvo continuidad al año siguiente. «En un concierto en Valencia, yo estaba en la primera fila y cuando sonó un solo de acordeón, él se acercó al acordeonista y me señaló a mí. Yo no daba crédito a lo que estaba sucediendo».

Trato cercano en Donostia

Karen también recuerda la primera visita de Bruce Springsteen a Donostia en 2008, una estancia que «nada» tendrá que ver con la de este año. «Por aquel entonces no había tantos aficionados, ahora es una locura», se lamenta. Aquel año pasó «un montón de horas» en la cafetería del hotel María Cristina junto a su gran amigo Carlos G-R Ameztoy, y coincidieron varias veces con el cantante, «incluso nos invitó a alguna ronda y nos sacamos un montón de fotos con él», recuerda.

Para esta ocasión, Karen espera poder entregarle un código QR con una de las canciones que ha compuesto para su disco. «No sé si se lo podré dar, pero lo intentaré», explica. Ya tiene su entrada para el concierto de hoy, pero sabe que en esta ocasión todo será distinto; su madre falleció hace dos años y medio, «y eso lo cambia todo, porque ella siempre me acompañaba». Reconoce que los días previos al concierto no los está viviendo con tanta expectación, pero está deseando que llegue el momento, «por Bruce, pero sobre todo por mi ama, porque a ella se lo debo todo».