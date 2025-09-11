Arkaitz Jauregi Gorrotxategi: «Hacemos el queso La Leze con muchas ganas y corazón»

La familia Jauregi-Gorrotxategi al frente de La Leze gaztandegia se llevó ayer su tercera txapela del concurso de queso de Ordizia. Por segundo año ... consecutivo, Arkaitz Jauregi, su padre Jose Mari y su madre Eli Gorrotxategi, se hicieron con el gran galardón y, en esta edición, además, lograron hacerse con la Kutxa de Oro.

– ¿Qué se siente tras lograr esta tercera txapela en Ordizia?

– Mucha alegría y satisfacción. Sabemos que ganar en Ordizia es un reconocimiento importante a nuestro trabajo y al esfuerzo de todo el año. Además, me hace mucha ilusión ganar esta txapela, especialmente por la ama, que es la encargada de hacer los quesos. Mi padre y yo nos encargamos de cuidar y alimentar el rebaño con el objetivo de obtener la mejor leche posible, pero la artista de la elaboración de los quesos es ella y el mérito es de la ama.

– ¿Cuál es el secreto para elaborar un queso campeón?

– De entrada hace falta buena leche, que se obtiene de cuidar mucho y bien las ovejas. Es fundamental cuidar la alimentación del ganado y su salud. También hay que cuidar mucho, y con mucho mimo, todo el proceso de 'cocinar' un buen queso hasta su momento óptimo de maduración. Son muchas cosas, no es tan sencillo.

– ¿Han repetido con un queso ahumado?

– Sí, hemos traído un queso ahumado porque si repasamos la lista de los últimos quesos ganadores la mayoría son ahumados, da la impresión de que prefieren este tipo de quesos y por eso hemos repetido.

– ¿Qué destacaría de un queso de La Leze?

– Los quesos que elaboramos en La Leze están hechos con muchas ganas y con el corazón.

– ¿Qué supone ganar en Ordizia?

– Es algo muy importante para todos los que ganan aquí por la repercusión y el eco que tiene ganar este concurso. Te supone sumar nuevos clientes, pero somos conscientes de que nuestros clientes seguirán viniendo a nuestra casa y comprando nuestro queso, habiendo o no habiendo ganado.

– ¿Ha ido bien la campaña de este año?

– Sí, no nos podemos quejar. Tenemos un rebaño de unas 450 cabezas más o menos, y los últimos meses de este último año han sido secos, pero ha habido suficiente pasto para los animales. Por otro lado, la venta de queso ha ido bien. En nuestro caso, la mayor parte de lo elaborado lo vendemos mayormente desde casa y ha ido bien.

– ¿Cómo es un día de trabajo en La Leze?

– Hasta ahora hemos tenido la quesería para elaborar nuestro queso en casa, en Ilarduia, donde pasta el rebaño en los terrenos cercanos. A partir de ahora, hasta diciembre más o menos, dependiendo del tiempo, tendremos el rebaño en los pastos de montaña en la sierra de Altzania.