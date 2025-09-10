Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En directo: Ordizia busca el mejor queso Idiazabal

Este año S.C. Kortaria de Lekaroz y La Leze de Ilarduia optan al Trofeo Kutxa de Oro en la gran feria extraordinaria que se celebra este miércoles

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:44

Ordizia acoge hoy su feria extraordinaria y el LII concurso de quesos elaborados por pastores con leche cruda de Oveja Latxa o Carranzana dentro de las Euskal jaiak. Una cita ineludible para elaboradores de queso, pastores, aficionados a este excelente manjar y expertos en gastronomía.

El interés que despierta el gran concurso ordiziarra mantendrá en vilo a los apasionados del queso hasta las 14.00 horas, más o menos, momento en el que se conocerá el nombre del ganador. Un galardón que esperan con ansia los elaboradores por consideralo un reconocimiento al esfuerzo de su trabajo. Como año,a demás del gran premio S.C. Kortaria de Lekaroz, ganadores en 2018 y 2019, y La Leze de Ilarduia, campeones en 2022 y 2024 respectivamente, optan al Trofeo Kutxa de Oro, ya que han obtenido el primer puesto tres veces dentro de los últimos 10 años a la celebración del consurso. Cabe destacar, que Julen Arburua de Kortaria llega con el premio del mejor de Navarra obtenido este domingo en Uharte Arakil.

Hasta este momento, han logrado este trofeo el elgoibartarra Jesús Ansola, el primero en recibirlo en 2009. El año 2013 fue Ricardo Remiro, pastor de Eulate el que lo consiguió y finalmente, en 2023, fue Eneko Goiburu de la Quesería Ondarre de Segura el tercero en conseguirlo.

El concurso comienza a las 10.00 de la mañana. El jurado lo componen restauradores, críticos gastronómicos, gastrónomos y periodistas, presididos por Pedro Subijana. Este año, tres miembros de este jurado, que durante años han trabajado intensamente en la promoción del concurso, recibirán un sentido homenaje póstumo. Serán José Mari Ustarroz (ex presidente de la Denominación de Origen Idiazabal), el etnógrafo Fermín Leizaola y Luis de Lezama (presidente del grupo Lezama), fallecidos en 2025.

