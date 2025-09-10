Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Julen Arburua, de Lekaroz, con su segundo premio en el concurso. Morquecho

La anécdota del segundo clasificado en el concurso de quesos de Ordizia: «¿Si estoy serio? Me acaban de poner una multa»

Julen Arburua, que podía optar al Trofeo Kutxa de Oro con su Infenuko Gasna, se ha llevado el segundo reconocimiento del jurado

A. A.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:14

Podía llevarse el ansiado Trofeo Kutxa de Oro si lograba la txapela en el concurso de quesos del día de hoy en Ordizia. Julen Arburua, de Lekaroz, era uno de los aspirantes a conseguir el galardón que reconoce a aquel queso que ha ganado en tres de las últimas diez ediciones. Pero su pieza de SC Kortaria Lekaroz ha quedado en segunda posición por detras de La Leze, que ha repetido por segundo año consecutivo triunfo en la LII edición del certamen y que se ha acabado llevando también ese Kutxa de Oro.

Arburua ha subido a recibir ese segundo premio más serio de lo habitual y con pocas ganas de hablar. «Si estamos ahí para ganar al final no hay pena», comenzaba explicando al micro de la presentadora el autor de 'Infernuko Gasna'. «Sí, sí hemos estado agusto», añadía en un tono algo lacónico.

«¿No tienes muchas ganas de hablar?», le preguntaba entonces la periodista. «Bueno... ya que estoy aquí lo digo. He aparcado ahí fuera el coche y alguno me ha puesto una multa y no estoy muy de humor», señalaba, lo que activaba las risas de los asistentes. «Creo que estás en el mejor sitio para evitar que te la lleves», le respondía la periodista, «con el alcalde aquí delante...». «Espero que sí», apostillaba Arburua entonces con una sonrisa.

