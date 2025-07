Marian Rojas Estapé explica por qué enfermamos al empezar las vacaciones: «La rutina nos anestesia» La experta subraya que no se trata únicamente de una respuesta inmunológica: las emociones no expresadas durante el año se manifiestan cuando hay espacio para sentirlas

Con la llegada del verano, el descanso y las vacaciones, muchas personas se enfrentan a un fenómeno tan curioso como frustrante: tras meses esperando el ansiado parón, el cuerpo colapsa. Aparece el resfriado, la gastroenteritis, las contracturas musculares o una inexplicable tristeza. ¿Por qué ocurre esto justo cuando por fin bajamos el ritmo?

La psiquiatra Marian Rojas Estapé, conocida por su enfoque integrador entre mente, emociones y salud física, tiene una explicación que va más allá de virus o bacterias: el cuerpo, sostiene, «grita lo que las emociones han callado durante todo el año».

Durante los meses de trabajo, estudios o exigencias familiares, muchas personas operan en lo que Rojas Estapé llama «modo supervivencia». Se trata de un estado de activación constante del sistema nervioso simpático, dominado por el estrés, la multitarea y una exposición continua a situaciones reales o imaginarias que el cerebro interpreta como amenazas.

«El cuerpo ha estado aguantando durante meses. Luchando. Con el cortisol elevado, gestionando exigencias, problemas e incertidumbres. Y cuando por fin descansamos, baja la guardia», explica la doctora. Y ahí es cuando llega el bajón: «Aparecen síntomas físicos, cansancio extremo, infecciones leves o una profunda tristeza. El cuerpo, simplemente, se derrumba».

La experta subraya que no se trata únicamente de una respuesta inmunológica: las emociones no expresadas durante el año se manifiestan cuando hay espacio para sentirlas. «Muchos vivimos anestesiados por la rutina. No nos permitimos sentir para no perder el control. Y en vacaciones, sin distracciones, la tristeza, la vulnerabilidad y el agotamiento afloran», señala. De ahí que muchas personas experimenten, lejos del paraíso soñado de descanso, un inicio de vacaciones teñido de malestar, insomnio o ansiedad.

Rojas Estapé propone un enfoque preventivo: reconocer los límites antes de que sea el cuerpo quien los imponga. «El descanso no debe ser un premio ni un lujo. Es una necesidad fisiológica y emocional», afirma. «No podemos esperar a las vacaciones para empezar a cuidarnos. Necesitamos aprender a regular el estrés, a decir no, a dormir bien y a desconectar también en el día a día».

Marian Rojas Estapé: «Permitámonos parar antes de colapsar»

La experta cree que la salud mental y física están profundamente conectadas. Y el descanso, bien planificado y acompañado de hábitos saludables durante el año, es la mejor medicina preventiva.

Mientras muchas personas se preguntan por qué enferman justo cuando se detienen, la explicación de la doctora ofrece un marco esperanzador: el cuerpo no está fallando, está hablando. Y escuchar sus mensajes puede ser el primer paso hacia una vida más equilibrada y consciente.

«Permitámonos parar antes de colapsar. Escuchemos nuestras emociones antes de que se conviertan en síntomas. Y sobre todo, recordemos que vivir bien no es sobrevivir: es saber descansar a tiempo», concluye Rojas Estapé.