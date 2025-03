Marian Rojas Estapé da las claves para superar el estrés: «Identificar qué te carga y entonces actuar»

J. F. Lunes, 16 de diciembre 2024 | Actualizado 03/03/2025 12:54h. Comenta Compartir

Marian Rojas Estapé es una de las psiquiatras más destacadas por su trabajo de divulgación en múltiples libros y conferencias que ofrece por toda nuestra geografía. Entre su labor destaca la participación en programas como el que ha protagonizado junto a Erika de la Vega para hablar en su podcast sobre la influencia del estrés en nuestra vida y las pautas que recomienda para sobreponerse al mismo y desarrollar nuestra mejor versión.

De esta forma la psiquiatra madrileña formada en la Universidad de Navarra ha hecho hincapié en la necesidad de comprender nuestro propio carácter para descubrir cómo este se ve afectado por el estrés, el punto de partida para «tomar el control de tu vida». «¿En quién te conviertes tú cuando estás bajo factores de estrés?», pregunta Marian Rojas Estapé, para luego describir cómo las diferentes personalidades que tiene cada persona reaccionan ante la presión. «La persona sensible bajo factores de estrés está supervulnerable, mientras que el obsesivo entra en rumiación, el perfeccionista está siempre insatisfecho, el impulsivo se vuelve agresivo y el inseguro necesita validación», explica ante los 3,8 millones de seguidores que tiene en Instagram Erika de la Vega.

La autora de libros libros de éxito como 'Encuentra tu persona vitamina' o 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas' resalta, una vez identificada nuestra personalidad, la importancia de identificar también qué factores desencadenan el estrés a cada uno: «¿qué te activa a tí los factores de estrés, qué te sube el cortisol?». A continuación propone analizar qué elementos del entorno, desde las relaciones personales hasta las redes sociales, pueden estar afectando negativamente a nuestro bienestar.

Tu tipo de personalidad, los factores que te estresan y el entorno. Identificar estos tres aspectos es el camino que nos puede guiar a una mejor salud mental y física, según apunta la doctora, hija de Enrique Rojas. Para ilustrar estas fases pone como ejemplo la vivencia de uno de sus pacientes que descubrió cómo el tráfico y los atascos le generaban estrés antes de llegar al trabajo. «Me contaba que salía de su casa perfecto, feliz y contento, pero de ahí a que llegaba a la oficina una hora más tarde ya estaba en un cero, me he enfadado, me he puesto de los nervios, he insultado y ya llego al trabajo mal», relataba el paciente. Marian Rojas Estapé vio clara la solución, adelantar una hora la salida de casa.

Personalidades y reacción al estrés La persona sensible, bajo factores de estrés se vuelve supervulnerable

El obsesivo, ante el estrés entra en «rumiación», es decir, se queda dando vueltas a los mismos pensamientos negativos

El perfeccionista, está siempre insatisfecho, sin importar las circunstancias

El impulsivo, se vuelve «agresivo» cuando se encuentra bajo presión

El inseguro, necesita validación constante de los demás, «la cual busca en fotos, redes sociales y personas»

De este modo Rojas Estapé resume que «debemos identificar qué me carga, qué hace que saque mi peor versión, lo que me enferma, y entonces actuar». El enfoque de la psiquiatra es gestionar «mi yo, con mis pensamientos, mi historia, mis miedos, si tengo heridas sin resolver, si tengo miedo al futuro, si me siento solo, si estoy metido en una adicción de la que no soy capaz de salir, si soy sensible o de alta sensibilidad, o evitativo, impulsivo u obsesivo...».

En definitiva, esta experta recomienda conocerse a sí mismo, «intentar entender cuáles son mis tres rasgos principales con sinceridad, para llegar a tu esencia».